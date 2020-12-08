Бывший глава амурского минздрава отравился хлором в Астрахани

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Накануне в Астрахани несколько десятков посетителей бассейна отравились хлором. По сообщению специалистов, его концентрация в воде была превышена в 25 раз. По последним данным в больницу попали 32 посетителя бассейна, 20 из которых — дети. Во время эвакуации детей из бассейна отравился хлором и глава регионального минздрава Алексей Спирин, ранее работавший на аналогичной должности в Приамурье.

Министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин отравился хлорсодержащими ядами при эвакуации детей, когда вошёл в помещение бассейна. Сейчас на месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, бассейн будет закрыт как минимум до конца года.

Первый замминистра здравоохранения Астраханской области Ольга Агафонова рассказала ТАСС, что главе ведомства уже оказали первую помощь, он находится на рабочем месте под капельницей и от госпитализации отказался.

Ранее Алексей Спирин возглавлял амурский минздрав. Эту должность он занимал при губернаторе Олеге Кожемяко, в 2010 году. А спустя два года был уволен за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В том числе по его вине не было доставлено в Амурскую область необходимое оборудования для строительства сети травмоцентров вдоль федеральной трассы «Амур».