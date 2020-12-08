В Приамурье зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по коронавирусной инфекции в регионе. В течение суток в области выявлено 145 новых случаев коронавируса, темп прироста составил 1,2 процента.

— У 109 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75 процентов), у 9 – бессимптомно (6 процентов), у 27 – в виде пневмонии (19 процентов), — рассказали в Роспотребнадзоре.

Общее число случаев COVID-19 в регионе составляет, по последним данным, 12 576. При этом, 10 568 пациентов выздоровели, 98 погибли.