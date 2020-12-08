В Амурской области начаты проверки по факту завышения стоимости на противовирусные препараты

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Прокурор Амурской области Руслан Медведев провёл рабочую встречу после публикации в СМИ результатов проведенного молодогвардейцами мониторинга цен на противовирусные лекарственные препараты. По перечисленным фактам прокурор области поручил провести проверки.

Общественники обратили внимание прокурора Приамурья на высокую стоимость некоторых противовирусных лекарственных препаратов в отдельных аптечных учреждениях. По этим фактам прокурор области поручил провести проверки с привлечением специалистов управлений Росздравнадзора и ФАС России по Амурской области, сообщается в инстаграм-аккаунте амурской прокуратуры.

На сайте «Молодой Гвардии ЕР» поясняется, что мониторинг прошёл в 40 субъектах РФ. Всего было проверено более полутора тысяч аптек. По данным мониторинга, ряд препаратов в некоторых регионах стоит значительно дороже, чем в остальных.

Так, на сайте общественной организации отмечается, что, например, противовирусный препарат «Ингавирин» в Московской области стоит 425 рублей, а в Амурской — 940 рублей. Антибиотик «Амоксиклав» в Республике Крым стоит всего 112 рублей, а в Амурской области все 950 рублей.

На данный момент в Амурской области для больных коронавирусом требуется большое количество плазмы крови. Донорам готовы заплатить за неё до 2 000 рублей.