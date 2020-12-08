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сегодня, 17:30 11

В Амурской области начаты проверки по факту завышения стоимости на противовирусные препараты

В Амурской области начаты проверки по факту завышения стоимости на противовирусные препараты
Фото: pixabay.com

Прокурор Амурской области Руслан Медведев провёл рабочую встречу после публикации в СМИ результатов проведенного молодогвардейцами мониторинга цен на противовирусные лекарственные препараты. По перечисленным фактам прокурор области поручил провести проверки.

Общественники обратили внимание прокурора Приамурья на высокую стоимость некоторых противовирусных лекарственных препаратов в отдельных аптечных учреждениях. По этим фактам прокурор области поручил провести проверки с привлечением специалистов управлений Росздравнадзора и ФАС России по Амурской области, сообщается в инстаграм-аккаунте амурской прокуратуры.

На сайте «Молодой Гвардии ЕР» поясняется, что мониторинг прошёл в 40 субъектах РФ. Всего было проверено более полутора тысяч аптек. По данным мониторинга, ряд препаратов в некоторых регионах стоит значительно дороже, чем в остальных.

Так, на сайте общественной организации отмечается, что, например, противовирусный препарат «Ингавирин» в Московской области стоит 425 рублей, а в Амурской — 940 рублей. Антибиотик «Амоксиклав» в Республике Крым стоит всего 112 рублей, а в Амурской области все 950 рублей.

На данный момент в Амурской области для больных коронавирусом требуется большое количество плазмы крови. Донорам готовы заплатить за неё до 2 000 рублей.

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#закон #заксобрание #медицина

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Готовы заплатить донорам, говорите? Так сами же народ обратно заворачиваете, это не то,эта кровь не подойдет. Какой смысл суетиться, тратить своё личное время? Во имя чего?

  • full

    full
    1 час назад

    А расследования по одноразовым маскам в 28 рублей, значит не будет?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ищь ты как на противовирусное средства власть задействовала прокуроров. Это вам не цены спекулянтов на икру. Ну вот скажите пожалуйста это справедливо?

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    да большинство антибиотиков на 70% минимум апнули в нише до 100р

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    в Амурской области всё дороже-спасибо нашим властям

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Он ещё здесь, а как же тёплые края?

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    аптеки и мед.центры сейчас зарабатывают больше чем банки на ипотеке.

    Такого спроса за последние 100 лет не было на таблетосы

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    57 минут назад

    Да уж. Проезжаю периодически около одного медцентра с КТ, там постоянно очередь в машин 50.

  • DrDimon

    DrDimon
    38 минут назад

    Это какие такие ПРОТИВОВИРУСНЫЕ препараты и с каких пор они появились в аптеках?

  • Терминатор

    Терминатор
    15 минут назад

    Забрать лицензию у аптек, директоров в камеру с конфискацией.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    11 минут назад

    чем выше стоимость лекарств тем больше у государства налогов-организованная преступность

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