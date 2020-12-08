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Василий Орлов: «К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами всесезонной дорожной техники. Первая партия уже поступила в Приамурье»

Василий Орлов: «К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами всесезонной дорожной техники. Первая партия уже поступила в Приамурье»
Фото: avatars.mds.yandex.net

Поручение приобрести новую технику дал глава региона Василий Орлов. Минтранс уже разработал специальную программу поддержки муниципальных образований для ведения дорожного хозяйства.

Первой партией закупят 26 одноковшовых экскаваторов модели ЭО-2202 на базе трактора «Беларус» с дополнительным экскаваторным и бульдозерным оборудованием. Сейчас техника проходит оформление и готовится к передаче администрациям. Ещё 26 коммунальных дорожных машин модели МК.03 на базе трактора «Беларус» с дополнительным оборудованием в комплектации со снежным отвалом, щеточным оборудованием и навесной косилкой поступят в область к концу декабря.

Специализированную технику распределят между районами области, а также направят в Сковородино, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Тынду, Завитинск, Прогресс и Новобурейский.

— К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами дорожной техники. Техника – всесезонная, будет востребована и максимально задействована. Муниципальные органы власти обязаны оперативно поставить получаемый транспорт на баланс и направить на содержание районных дорог. Летом 13 комбинированных дорожных машин и 4 вакуумные подметально-уборочные машины – «дорожные пылесосы» мы уже передали Благовещенску, Белогорску, Тынде и Шимановску. Программу поддержки продолжим в следующем году, минтранс области разрабатывает следующий этап, – рассказал губернатор Василий Орлов.

В 2020 году на покупку дорожной спецтехники для городских округов и районных администраций области было выделено около 270 миллионов рублей.

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#губернатор #дороги

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    каждый год одно и тоже)) закупают, потом работать не кому, как снег, не хватает техники или механизаторов, новый сезон новая техника, износ ооочень большой, что за фуфло покупаете??? з/п пересмотрите, почему уходят люди??? может в ДЭУ пора причесать начальство??? (я про город)

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    Василия даже на больничном пиарят. Медиарейтинг короной не болеет!

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