Василий Орлов: «К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами всесезонной дорожной техники. Первая партия уже поступила в Приамурье»

Поручение приобрести новую технику дал глава региона Василий Орлов. Минтранс уже разработал специальную программу поддержки муниципальных образований для ведения дорожного хозяйства.

Первой партией закупят 26 одноковшовых экскаваторов модели ЭО-2202 на базе трактора «Беларус» с дополнительным экскаваторным и бульдозерным оборудованием. Сейчас техника проходит оформление и готовится к передаче администрациям. Ещё 26 коммунальных дорожных машин модели МК.03 на базе трактора «Беларус» с дополнительным оборудованием в комплектации со снежным отвалом, щеточным оборудованием и навесной косилкой поступят в область к концу декабря.

Специализированную технику распределят между районами области, а также направят в Сковородино, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Тынду, Завитинск, Прогресс и Новобурейский.

— К концу года автопарки районов пополнятся 52 единицами дорожной техники. Техника – всесезонная, будет востребована и максимально задействована. Муниципальные органы власти обязаны оперативно поставить получаемый транспорт на баланс и направить на содержание районных дорог. Летом 13 комбинированных дорожных машин и 4 вакуумные подметально-уборочные машины – «дорожные пылесосы» мы уже передали Благовещенску, Белогорску, Тынде и Шимановску. Программу поддержки продолжим в следующем году, минтранс области разрабатывает следующий этап, – рассказал губернатор Василий Орлов.

В 2020 году на покупку дорожной спецтехники для городских округов и районных администраций области было выделено около 270 миллионов рублей.