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сегодня, 16:15 0

Ксения Бородина была вынуждена переехать в отель из-за возгорания в доме

Ксения Бородина была вынуждена переехать в отель из-за возгорания в доме
Фото: celebnewsru.com

Ксения Бородина живёт вместе с мужем и дочерьми в особняке в Московской области. На днях в доме телеведущей произошло возгорание. Про это происшествие Ксения рассказала на личной странице в Instagram, сообщает радио «Комсомольская правда».

Свой дом Бородина называет своим уютным гнездышком. Всё в нём она специально оборудовала для собственного удобства. Но на днях у них дома случилось ЧП, из-за которого ей с дочерьми пришлось срочно переехать в гостиницу.

Ксения рассказала на своей странице в Instagram, что в доме загорелся котёл. Причины этого неизвестны, мог случиться пожар.

В доме остался глава семейства Курбан Омаров. Муж Бородиной делает все возможное, чтобы как можно быстрее всё исправить.

Подписчики телеведущей в комментариях порадовались, что все остались живы и поддержали её.

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#шоу-бизнес

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