Ксения Бородина была вынуждена переехать в отель из-за возгорания в доме

Свой дом Бородина называет своим уютным гнездышком. Всё в нём она специально оборудовала для собственного удобства. Но на днях у них дома случилось ЧП, из-за которого ей с дочерьми пришлось срочно переехать в гостиницу.

Ксения рассказала на своей странице в Instagram, что в доме загорелся котёл. Причины этого неизвестны, мог случиться пожар.

В доме остался глава семейства Курбан Омаров. Муж Бородиной делает все возможное, чтобы как можно быстрее всё исправить.

Подписчики телеведущей в комментариях порадовались, что все остались живы и поддержали её.