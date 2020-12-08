Ксения Бородина была вынуждена переехать в отель из-за возгорания в доме
Ксения Бородина живёт вместе с мужем и дочерьми в особняке в Московской области. На днях в доме телеведущей произошло возгорание. Про это происшествие Ксения рассказала на личной странице в Instagram, сообщает радио «Комсомольская правда».
Свой дом Бородина называет своим уютным гнездышком. Всё в нём она специально оборудовала для собственного удобства. Но на днях у них дома случилось ЧП, из-за которого ей с дочерьми пришлось срочно переехать в гостиницу.
Ксения рассказала на своей странице в Instagram, что в доме загорелся котёл. Причины этого неизвестны, мог случиться пожар.
В доме остался глава семейства Курбан Омаров. Муж Бородиной делает все возможное, чтобы как можно быстрее всё исправить.
Подписчики телеведущей в комментариях порадовались, что все остались живы и поддержали её.
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