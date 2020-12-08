Контрактник из Амурской области, пропавший полтора года назад в Бурятии, стал бродягой

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В Улан-Удэ нашли 30-летнего амурчанина, который пропал после окончания службы по контракту в Улан-Удэ. Из армии мужчина уволился ещё в мае 2019 года, но заявление о его пропаже родственники подали только этой осенью.

Заявление от родственников поступило в полицию Улан-Удэ 24 ноября текущего года, тогда же начались поиски пропавшего бывшего военнослужащего. Информация о розыске появилась в том числе и в местных СМИ.

После сообщений о розыске в полицию поступил звонок от бдительной улан-удэнки. Она сообщила, что неоднократно видела мужчину, похожего на разыскиваемого, в районе кладбища в микрорайоне Шишковка. Когда женщина вновь встретила этого мужчину, она поговорила с ним, и он рассказал как его зовут. Мужчина, как выяснилось, занимался бродяжничеством, пишет портал Вaikal-daily.ru.

Разыскиваемый мужчина был найден полицейскими в посёлке Стеклозавод, откуда доставлен в отдел полиции и впоследствии передан родственникам в Улан-Удэ. Мужчина вместе с ними вернулся в Амурскую область, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.

Между тем, амурский поисково-спасательный отряд «Гром», волонтёры которого неоднократно участвовали в поисках пропавших людей, признали лучшим в конкурсе «Поступки и люди».