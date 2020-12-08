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Мутко: за год действия льготной ипотеки ей воспользовались 13,7 тысячи семей дальневосточников

Мутко: за год действия льготной ипотеки ей воспользовались 13,7 тысячи семей дальневосточников
Фото: pixabay.com

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей страничке в социальной сети Instagram рассказал, что программой льготной ипотеки под 2 процента для жителей Дальневосточного федерального округа за год воспользовались почти 14 тысяч семей. Напомним, что программа была запущена в декабре 2019 года по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Демография».

— Ровно год назад правительство РФ закрепило решение запустить программу льготной ипотеки в регионах ДФО по небывало низкой ставке в 2 процента. Более 13,7 тысячи семей уже воспользовались такой господдержкой и купили новое жильё. Общая сумма ипотечных кредитов составила 48,9 миллиарда рублей, — написал в посте Виталий Мутко. — Очень важно, что недавно было принято решение распространить программу не только на покупку строящегося жилья, но и на вторичный рынок в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Сейчас есть банки, которые опустили процент ещё ниже.

Наибольшей популярностью ипотечное кредитование под 2 процента пользуется в Приморском и Хабаровском краях, а также Республике Саха (Якутия).

Программа льготного кредитования жилья для жителей Дальнего Востока рассчитана до конца 2024 года. В ней могут поучаствовать семьи в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Недвижимость можно приобретать в новостройке либо использовать кредит на постройку жилья на дальневосточном гектаре.

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#Дальний Восток #Недвижимость #российская власть

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Комментарии
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  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    38 минут назад

    А насколько выросла цена квадратного метра за это время, товарищ ничего не написал. Смысл в ипотеке, если всю выгоду нужно отдать хозяину строительной компании.

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