Мутко: за год действия льготной ипотеки ей воспользовались 13,7 тысячи семей дальневосточников

— Ровно год назад правительство РФ закрепило решение запустить программу льготной ипотеки в регионах ДФО по небывало низкой ставке в 2 процента. Более 13,7 тысячи семей уже воспользовались такой господдержкой и купили новое жильё. Общая сумма ипотечных кредитов составила 48,9 миллиарда рублей, — написал в посте Виталий Мутко. — Очень важно, что недавно было принято решение распространить программу не только на покупку строящегося жилья, но и на вторичный рынок в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Сейчас есть банки, которые опустили процент ещё ниже.

Наибольшей популярностью ипотечное кредитование под 2 процента пользуется в Приморском и Хабаровском краях, а также Республике Саха (Якутия).

Программа льготного кредитования жилья для жителей Дальнего Востока рассчитана до конца 2024 года. В ней могут поучаствовать семьи в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Недвижимость можно приобретать в новостройке либо использовать кредит на постройку жилья на дальневосточном гектаре.