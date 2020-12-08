Амурская прокуратура добилась пожизненного обеспечения детей-инвалидов дорогостоящим лекарством

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Прокуратура Приамурья выявила несколько нарушений в обеспечении детей-инвалидов области дорогостоящими лекарствами. Препараты детям жизненно необходимы.

Прокуратура Октябрьского района Амурской области провела проверку по факту непредоставления ребёнку-инвалиду лекарственного препарата, включённого в перечень жизненно необходимых лекарственных средств. Ребёнок страдает редким заболеванием и нуждается в применении дорогостоящего лекарства. Установлено, что министерство здравоохранения области не обеспечило маленького пациента лекарственным препаратом, несмотря на наличие рецепта врача.

Подобные нарушения выявили прокуроры Серышевского и Ромненского районов. Они обратились в суды с исковыми заявлениями и потребовали обязать министерство здравоохранения Приамурья пожизненно обеспечить детей лекарствами в соответствии с заключениями консилиума врачей.

Сейчас маленькие амурчане обеспечены лекарственными средствами и получают лечение, сообщает прокуратура Амурской области.

Ранее амурская прокуратура уже требовала обеспечить лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией.