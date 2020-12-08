В Приамурье штиль и небольшой снег: прогноз погоды на 9 декабря

В Белогорске завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -10°С…-14°С, ночью до -15°С. Ветер южный, 3-7 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -9°С…-10°С, ночью до -14°С. Ветер южный, юго-западный, 2-6 метров в секунду.

В Архаре солнечно, осадков не ожидается. Температура днём -9°С, ночью до -16°С. Ветер южный до 2-5 метров в секунду.

В Свободном переменная облачность, без осадков. Днём температура -10°С, ночью -16°С. Ветер южный, 3-6 метров в секунду.

В Шимановске переменная облачность, осадков не ожидается. Днём температура -12°С, ночью -21°С. Ветер южный, слабый.

В Зее переменная облачность, небольшой снег. Днём температура -13°С...-14°С, ночью до -18°С. Ветер разных направлений, слабый.

В Сковородине переменная облачность, без осадков. Температура днём -16°С...-17°С, ночью до -24°С. Ветер слабый разных направлений.

В Тынде переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -21°С...-22°С, ночью до -29°С. Ветер слабый, сообщает портал Gismeteo.ru .

В Благовещенске без осадков. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура ночью около -15°С, днём -6°С...-8°С.