В Приамурье штиль и небольшой снег: прогноз погоды на 9 декабря
По сообщению Амурского гидрометцентра, в среду, 9 декабря, ночью малооблачно, днём переменная облачность, по северу области местами небольшой снег. Ветер юго-западный, южный до 3-8 метров в секунду, временами штиль. Температура ночью по северу -22°С...-27°С, местами до -33°С, по югу -15°С...-20°С. Днём по северу -9°С...-14°С, в отдельных районах около -20°С, по югу -6°С...-11°С.
В Белогорске завтра переменная облачность, без осадков. Днём температура -10°С…-14°С, ночью до -15°С. Ветер южный, 3-7 метров в секунду.
В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -9°С…-10°С, ночью до -14°С. Ветер южный, юго-западный, 2-6 метров в секунду.
В Архаре солнечно, осадков не ожидается. Температура днём -9°С, ночью до -16°С. Ветер южный до 2-5 метров в секунду.
В Свободном переменная облачность, без осадков. Днём температура -10°С, ночью -16°С. Ветер южный, 3-6 метров в секунду.
В Шимановске переменная облачность, осадков не ожидается. Днём температура -12°С, ночью -21°С. Ветер южный, слабый.
В Зее переменная облачность, небольшой снег. Днём температура -13°С...-14°С, ночью до -18°С. Ветер разных направлений, слабый.
В Сковородине переменная облачность, без осадков. Температура днём -16°С...-17°С, ночью до -24°С. Ветер слабый разных направлений.
В Тынде переменная облачность, небольшой снег. Температура днём -21°С...-22°С, ночью до -29°С. Ветер слабый, сообщает портал Gismeteo.ru.
В Благовещенске без осадков. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура ночью около -15°С, днём -6°С...-8°С.
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