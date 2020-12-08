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сегодня, 15:17 0

101-летний ветеран войны покончил с собой в Москве

101-летний ветеран войны покончил с собой в Москве
Фото: kp.ru

В Москве погиб 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Валерий Васильевич Северинов. Его тело было обнаружено под окнами многоэтажного дома. Следствие предполагает, что пенсионер мог покончить с собой, сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказал источник в правоохранительных органах, пожилой мужчина жил в квартире вместе с сыном, также уже пенсионером. Северинов много лет серьёзно болел, и несколько дней назад вернулся домой из больницы, где проходил лечение.

Валерия Северинова называли старейшим десантником России. В общественной организации «Офицеры России» рассказали, что Северинов участвовал в Венской операции, освобождал Австрию и Венгрию. Победу Валерий Васильевич встретил в Праге.

Валерий Северинов за годы службы совершил 119 прыжков с парашютом. Он был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За освобождение Будапешта», «За Победу над Германией».

После войны Северинов получил техническое образование. Он был директором предприятия «Фотон», откуда ушёл на пенсию в возрасте 78 лет.

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