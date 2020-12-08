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сегодня, 16:17 2

В Благовещенске запускают акцию по сбору блистеров от таблеток

В Благовещенске запускают акцию по сбору блистеров от таблеток
Фото: pixabay.com

Благовещенские волонтёры, занимающиеся сбором сырья для вторичной переработки, призывают горожан не выбрасывать упаковки от таблеток в течение ближайших месяцев. Их как пробную партию хотят отправить переработчику редких видов пластика.

Акция по сбору блистеров будет проходить в Благовещенске впервые. О сборе волонтёры сообщили в своём инстаграм-аккаунте @rsbor_blg. Пробную партию отправят в Москву для дальнейшей переработки, так как на Дальнем Востоке нет производств по переработке смешанных видов пластика. По словам организаторов, из блистеров в дальнейшем могут изготовить добавки к стройматериалам, изоляции, технический пластик.

Блистеры нужны будут пустые, без таблеток. Но фольгу с них убирать не нужно. Когда и куда нужно будет их принести, организаторы напишут в своём аккаунте.

Отдельный сбор в Благовещенске будет организован и для других отходов из пластика. Для этого во дворах многоквартирных домов уже начали устанавливать специальные контейнеры.

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#медицина #технологии #экология

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Комментарии
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  • Отец

    Отец
    12 минут назад

    Для "мела" очередного хотят применить , а ля Арбидол , плацебовщики , а не волонтёры

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    12 минут назад

    когда икологи объявят сбор использованых изделий √1?

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