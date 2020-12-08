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Названы самые востребованные профессии на Дальнем Востоке

Названы самые востребованные профессии на Дальнем Востоке
Фото: pixabay.com

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) подготовило «Навигатор востребованных профессий на Дальнем Востоке 2020-2026». В материалах навигатора указано, какие кадры будут востребованы больше всего в регионе к 2026 году.

В последние годы рынок труда Дальнего Востока отличается более высоким уровнем заработной платы по сравнению с другими регионами страны, отмечают в АРЧК. Связано это с тем, что в регионе реализуются масштабные проекты, где создаются новые рабочие места с хорошей оплатой.

В Агентстве отмечают, что опубликованная в навигаторе информация будет полезна абитуриентам и студентам.

Среди самых высокооплачиваемых профессий, по которым к 2026 году будет много вакансий, оказались нефтяники и газовики, угледобытчики, работники транспортной и строительной сфер. В АРЧК отмечают, что наиболее резко в ближайшее время вырастет потребность в нефтедобывающей, газоперерабатывающей, рыболовной отраслях, а также в сфере добычи полезных ископаемых.

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#Дальний Восток #работа #российская власть

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