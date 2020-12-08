Капитальный ремонт сетей на улице Мухина в Благовещенске начнут в феврале

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Работы по ремонту сетей на улице Мухина в Благовещенске планируют начать в феврале 2021 года. Сейчас в столице Приамурья проходит аукцион на поиск подрядчика.

На ремонт улицы уйдёт около двух лет. Сначала рабочие приведут в порядок сети, а затем займутся благоустройством.

— Сейчас мы отыгрываем аукцион по ремонту инженерных коммуникаций. Напоминаю, что в рамках поручения губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова под всеми дорогами, которые у нас ремонтируются, модернизируются сети. Сети на Мухина будут ремонтироваться в 2021 году. А в 2022 году дорога будет одета в дорожную одежду со всеми элементами благоустройства — с освещением, тротуарами, обустройством газонов и так далее. К сожалению, расширить улицу Мухина не получится. Поверьте, я бы тоже этого очень сильно хотел, но это вопросы, связанные с землёй, с выкупом участков, с их изъятием и так далее. Поэтому, считаю, что пока этим заниматься нецелесообразно, — рассказал мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

Коммуникации на Мухина отремонтируют в три этапа, работу поделят на участки: от Пролетарской до Октябрьской, от Зейской до Горького, от Горького до Октябрьской.

— На Мухина у нас будут выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения протяжённостью порядка двух километров, сетей водоотведения — приблизительно 1,5 километра. Также будут заменены тепловые сети порядка 500 метров. Предусмотрена замена электрических сетей протяженностью около трёх километров. Будут выполнены работы по ремонту ливневой канализации, — пояснил заместитель директора «ГУКС» Александр Кузьменко.

Перекрывать движение на улице Мухина во время ремонта планируют поэтапно, сообщает мэрия.