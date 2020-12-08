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сегодня, 15:32 7

Капитальный ремонт сетей на улице Мухина в Благовещенске начнут в феврале

Капитальный ремонт сетей на улице Мухина в Благовещенске начнут в феврале
Фото: admblag.ru

Работы по ремонту сетей на улице Мухина в Благовещенске планируют начать в феврале 2021 года. Сейчас в столице Приамурья проходит аукцион на поиск подрядчика.

На ремонт улицы уйдёт около двух лет. Сначала рабочие приведут в порядок сети, а затем займутся благоустройством.

— Сейчас мы отыгрываем аукцион по ремонту инженерных коммуникаций. Напоминаю, что в рамках поручения губернатора Амурской области Василия Александровича Орлова под всеми дорогами, которые у нас ремонтируются, модернизируются сети. Сети на Мухина будут ремонтироваться в 2021 году. А в 2022 году дорога будет одета в дорожную одежду со всеми элементами благоустройства — с освещением, тротуарами, обустройством газонов и так далее. К сожалению, расширить улицу Мухина не получится. Поверьте, я бы тоже этого очень сильно хотел, но это вопросы, связанные с землёй, с выкупом участков, с их изъятием и так далее. Поэтому, считаю, что пока этим заниматься нецелесообразно, — рассказал мэр города Благовещенска Олег Имамеев.

Коммуникации на Мухина отремонтируют в три этапа, работу поделят на участки: от Пролетарской до Октябрьской, от Зейской до Горького, от Горького до Октябрьской.

— На Мухина у нас будут выполнены работы по ремонту сетей водоснабжения протяжённостью порядка двух километров, сетей водоотведения — приблизительно 1,5 километра. Также будут заменены тепловые сети порядка 500 метров. Предусмотрена замена электрических сетей протяженностью около трёх километров. Будут выполнены работы по ремонту ливневой канализации, — пояснил заместитель директора «ГУКС» Александр Кузьменко.

Перекрывать движение на улице Мухина во время ремонта планируют поэтапно, сообщает мэрия.

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#дороги #ЖКХ

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Это целый год там дороги не будет чтоли

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    58 минут назад

    Два! Два года на реконструкцию 2 км дороги!

  • sinoptik

    sinoptik
    42 минуты назад

    вообще-то там не столько ремонт дороги, сколько замена коммунальных сетей. А это совсем другая хистори, будьте объективны.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    16 минут назад

    Заказчик - ГУКС? Может разогнать эту шарагу да найти туда ребят поинтереснее? Зачем из раза в раз копать улицы с коммуникациями? Может пора внедрять прокладку коммуникаций под дорогами в туннелях, дабы при ремонтах не копать вдоль и поперёк? хотя о чём это я, там же думать надо, а так всё по накатанной, по справочникам и типовым сериям СССР.

  • aleun

    aleun
    15 минут назад

    Дороги ремонтируют каждый год...

    Но вот общая картина по состоянию дорог в Блг не радует, дороги становятся все хуже.

    И еще, ремонт Мухина без ее расширения мало целесообразен!

    Любой капремонт дороги в Блг должен подразумевать в первую очередь ее расширение.

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    9 минут назад

    Будем объективны:в 2019 году отремонтировали ул. Кузнечную в рамках программы: Качественные и безопасные дороги. В 2020 её смыло в двух местах, где делался ремонт. Полгода дорога была перекрыта. В ноябре один участок сделали, второй до сих пор перекрыт. Вы реально думаете, что наши рукожопы могут хоть что-то строить? Я думаю, вся эта срочная и глобальная перестройка дорог всего лишь ширма, для качественного и безопасного распила бабла.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 минута назад

    Юрий Венедиктович

    Боже, ну не могут люди быть настолько глупыми. Надеюсь Вы просто бабло получаете за весь бред, который несете постоянно.

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