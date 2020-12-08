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Поставлен антирекорд: с японского судна за борт упало 1 850 контейнеров

Поставлен антирекорд: с японского судна за борт упало 1 850 контейнеров
Фото: yandex.ru

По сообщениям ряда информационных агентств, в Тихом океане попало в шторм судно ONE Apus, принадлежащее альянсу судовладельцев Японии.

Шторм оказался сильнее, чем предполагали все прогнозы. Пытаясь не допустить вреда, капитан пытался увести контейнеровоз в безопасное место, но, тем не менее, качка на волнах нанесла грузу значительный ущерб.

По первоначальным сообщениям компании-оператора, за борт улетело не более пятидесяти стандартных 20-футовых контейнеров, используемых во всём мире для перевозки самых различных грузов.

Однако, по более поздним, уточнённым данным, цифра потерь достигла 1 850 контейнеров, из которых 65, предположительно, имеют опасное содержимое. К настоящему времени это абсолютный антирекорд по количеству груза, потерянного в результате шторма. Для сравнения: каждый год во всём мире регистрируется потеря более 1 300 контейнеров. Таким образом, за один шторм ONE Apus перевыполнил «годовой план».

Судно, изначально направлявшееся к побережью США, сейчас перенаправлено в японский порт Кобе, куда должно прибыть 8-9 декабря. Именно там судовладельцы и страховые компании займутся точным определением суммы ущерба.

Что касается множества контейнеров, самостоятельно отправившихся в плавание по Тихому океану, – выловить их, по словам специалистов, невозможно, обычно они самостоятельно тонут в течение нескольких дней. Их содержимое – самые разнообразные частные и коммерческие грузы, очевидно, потеряны, и в лучшем случае их стоимость вернётся со страховой выплатой.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Озеро

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