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сегодня, 15:03 3

В Приамурье донорам плазмы, переболевшим коронавирусом, платят до 2 000 рублей

В Приамурье донорам плазмы, переболевшим коронавирусом, платят до 2 000 рублей
Фото: pixabay.com

Одна из аптечных сетей совместно с Амурской областной станцией переливания крови запустила акцию по поиску доноров антиковидной плазмы «Сохраним жизнь!». Флаеры с информацией о том, кто и как может стать донором для спасения жизни больных с COVID-19, раздают всем желающим, рассказали в пресс-службе правительства области.

Напомним, что поиск доноров объявляли ещё в середине ноября. За весь период получения антиковидной плазмы донорами стали 88 человек. Стоит отметить, что желающих было больше, но не все подходили по критериям.

— В регионе практикуется лечение «ковидных» больных переливанием плазмы от носителей антител. Всего с момента начала заготовки антиковидной плазмы заготовлено 71,6 литра, это 215 доз (одна доза в среднем – 300 миллилитров). Выдано в лечебные учреждения 61 литр или 180 доз. 98 пациентам была успешно введена антиковидная плазма. Сейчас у нас даже сформирован небольшой запас, но мы всегда рады новым донорам, – рассказал Алексей Витер, главный врач Амурской областной станции переливания крови.

За каждую порцию крови донор, переболевший коронавирусом, получает денежную компенсацию в пределах 2 000 рублей. Более подробно, кто и как может стать донором антиковидной плазмы, рассказал наш корреспондент, сдав порцию своей крови.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    Я бы и бесплатно сдал.

    Но, к сожалению, тем, кто переболел с пневмонией COVID нельзя кровь сдавать пол года.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Я думаю,если бы платили больше,желающих было бы больше,а ведь это было бы больше спасенных больных,но...

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Поэтому и смертность высокая,что практикуют....

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