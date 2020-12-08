В Приамурье донорам плазмы, переболевшим коронавирусом, платят до 2 000 рублей

Одна из аптечных сетей совместно с Амурской областной станцией переливания крови запустила акцию по поиску доноров антиковидной плазмы «Сохраним жизнь!». Флаеры с информацией о том, кто и как может стать донором для спасения жизни больных с COVID-19, раздают всем желающим, рассказали в пресс-службе правительства области.

Напомним, что поиск доноров объявляли ещё в середине ноября. За весь период получения антиковидной плазмы донорами стали 88 человек. Стоит отметить, что желающих было больше, но не все подходили по критериям.

— В регионе практикуется лечение «ковидных» больных переливанием плазмы от носителей антител. Всего с момента начала заготовки антиковидной плазмы заготовлено 71,6 литра, это 215 доз (одна доза в среднем – 300 миллилитров). Выдано в лечебные учреждения 61 литр или 180 доз. 98 пациентам была успешно введена антиковидная плазма. Сейчас у нас даже сформирован небольшой запас, но мы всегда рады новым донорам, – рассказал Алексей Витер, главный врач Амурской областной станции переливания крови.

За каждую порцию крови донор, переболевший коронавирусом, получает денежную компенсацию в пределах 2 000 рублей. Более подробно, кто и как может стать донором антиковидной плазмы, рассказал наш корреспондент, сдав порцию своей крови.