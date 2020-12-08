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сегодня, 14:49 0

В Благовещенске процветает несанкционированная торговля пиротехникой

В Благовещенске процветает несанкционированная торговля пиротехникой
Фото: pixabay.com

Рейды по уличным торговцам пиротехникой представители мэрии проводят с 18 ноября. За это время уже составлено 34 протокола об административных нарушениях.

Чаще всего в таких несанкционированных точках продают продукцию без сертификатов соответствия, просроченную или выполненную из некачественных материалов.

— Управление по развитию потребительского рынка и услуг рекомендует приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и строго следовать инструкции по применению. Помните, что приобретение пиротехнических товаров на улице и их использование небезопасно и может привести к пожарам и травмам, — сообщают в управлении потребительского рынка.

Сообщить о незаконной торговле пиротехникой можно по телефонам: 99-18-03, 99-18-04, 99-18-05 или по электронной почте: portrinok@mail.ru.

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#бизнес #городская власть #Новый год #праздники

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