В Благовещенске процветает несанкционированная торговля пиротехникой

Рейды по уличным торговцам пиротехникой представители мэрии проводят с 18 ноября. За это время уже составлено 34 протокола об административных нарушениях.

Чаще всего в таких несанкционированных точках продают продукцию без сертификатов соответствия, просроченную или выполненную из некачественных материалов.

— Управление по развитию потребительского рынка и услуг рекомендует приобретать пиротехнику только в специализированных магазинах и строго следовать инструкции по применению. Помните, что приобретение пиротехнических товаров на улице и их использование небезопасно и может привести к пожарам и травмам, — сообщают в управлении потребительского рынка.

Сообщить о незаконной торговле пиротехникой можно по телефонам: 99-18-03, 99-18-04, 99-18-05 или по электронной почте: portrinok@mail.ru.