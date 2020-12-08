На Камчатке трёх полицейских подозревают в получении взятки в два миллиона рублей

На Камчатке задержали бывшего руководителя подразделения полиции. Его подозревают в получении взятки в два миллиона рублей за подмену рыбной продукции, сообщает Следственное управление СК России по Камчатскому краю.

В июле подозреваемый, начальник отдела МВД по Елизовскому району и начальник местного отдела ГИБДД получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в два миллиона рублей. Деньги они взяли за подмену в документах продукции из нерки на продукцию из гольца и сельди.

В отношении бывшего сотрудника полиции возбудили уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Напомним, что в ноябре в Свободном амурчанин попытался дать взятку сотруднику ФСБ в пять миллионов. Там же, 1 декабря, другой мужчина дал 80 тысяч рублей сотруднику местного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД за выдачу водительского удостоверения. А благовещенцу за дачу взятки в 60 тысяч рублей суд назначил штраф в миллион рублей.