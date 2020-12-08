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Как отличить настоящих переписчиков рассказали в Росстате

Как отличить настоящих переписчиков рассказали в Росстате
Фото: admblag.ru

Как узнать, что к вам пришёл не мошенник, а переписчик? Глава Росстата Павел Малков рассказал, как выглядят люди, в задачи которых входит переписать всё население страны.

Переписчики облачатся в накидки со светоотражающими элементами и логотипом переписи, они также будут экипированы брендированными шарфами и портфелями для переписных листов и планшета. Для работы в тёмное время суток переписчикам выдадут фонари.

У настоящего переписчика есть официальное удостоверение с несколькими степенями защиты, по требованию россиян они будут готовы показать паспорт.

— Для дополнительного уточнения, что перед вами действительно переписчик, можно определить его имя и фамилию по телефону. В марте следующего года заработает единая горячая линия переписи населения по номеру 8-800-707-2020. Туда можно звонить и задавать вопросы, в том числе удостовериться в подлинности переписчика, — рассказал глава Росстата Павел Малков.

Если вы не хотите пускать переписчика к себе домой, принять участие в переписи можно дистанционно — через портал госуслуг, либо в многофункциональных центрах или на переписных участках, сообщает правительство Приамурья.

Перепись планировали организовать в октябре 2020 года. Из-за пандемии коронавируса масштабное мероприятие перенесли на апрель 2021 года. В Приамурье перепись населения пройдёт с 1 апреля по 30 апреля 2021 года.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    8 минут назад

    Также переписчики будут обеспечены табельным оружием-пистолет ПМ,2 магазина,16 патронов,на наиболее опасных направлениях-автоматы Калашникова, пулемёт РПК.

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