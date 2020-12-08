Амурские медики не согласились с лидерством Приамурья в рейтинге вредных привычек

— Да, у нас пили и будут пить, но чтоб назвать нас лидерами, тут я не согласна. В рейтинге учитываются продажи только легального алкоголя, а тот, кто производит алкоголь подпольно, получается, делает хорошо? К тому же, чтобы создать объективный рейтинг, нужно учитывать целый перечень медицинских показателей, — высказалась врач.

По мнению Лидии Борисовны, подобные рейтинги создаются из года в год и их не стоит воспринимать всерьёз. Каждый год медики готовят официальную статистику, которой и стоит придерживаться. Отчёт по вредным привычкам амурчан за 2020 год только начали готовить.

Напомним, с рейтингом самых пьющих и курящих регионов не согласились и магаданские наркологи Они сообщили, что составители не учитывали потребление домашнего алкоголя, который, например, производят в больших количествах на Северном Кавказе. Изрядно портят рейтинг Магаданской области и вахтовики, которые из-за коронавируса не уезжают домой на пересменку, а остаются в области.