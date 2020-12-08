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Амурские медики не согласились с лидерством Приамурья в рейтинге вредных привычек

Амурские медики не согласились с лидерством Приамурья в рейтинге вредных привычек
Фото: pixabay.com

С рейтингом, который накануне опубликовали РИА Новости, не согласилась главный врач Амурского наркологического диспансера Лидия Рыбальченко. Напомним, Амурская область оказалась на пятом месте в топ-5 регионов по вредными привычками.

— Да, у нас пили и будут пить, но чтоб назвать нас лидерами, тут я не согласна. В рейтинге учитываются продажи только легального алкоголя, а тот, кто производит алкоголь подпольно, получается, делает хорошо? К тому же, чтобы создать объективный рейтинг, нужно учитывать целый перечень медицинских показателей, — высказалась врач.

По мнению Лидии Борисовны, подобные рейтинги создаются из года в год и их не стоит воспринимать всерьёз. Каждый год медики готовят официальную статистику, которой и стоит придерживаться. Отчёт по вредным привычкам амурчан за 2020 год только начали готовить.

Напомним, с рейтингом самых пьющих и курящих регионов не согласились и магаданские наркологи Они сообщили, что составители не учитывали потребление домашнего алкоголя, который, например, производят в больших количествах на Северном Кавказе. Изрядно портят рейтинг Магаданской области и вахтовики, которые из-за коронавируса не уезжают домой на пересменку, а остаются в области.

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#здоровье #медицина

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