Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:34 0

Амурская авиабаза намерена готовить лётчиков-наблюдателей

Амурская авиабаза намерена готовить лётчиков-наблюдателей
Фото: pixabay.com

В инстаграм-аккаунте Амурской авиабазы лесоохраны, размещено объявление о вакансии по специальности «Летчик-наблюдатель гражданской авиации».

Редкая профессия, сокращённо называемая «летнаб», доступна кандидатам не старше 25 лет, отслужившим в армии, закончившим вуз или колледж. Всем желающим связать свою жизнь с авиацией предлагается пройти медицинскую комиссию. После этого начинается курс подготовки, проходящий на базе учебного центра «Авиалесоохраны», расположенный в городе Пушкино в Московской области.

Обучение продолжается более семи месяцев. За это время кандидаты осваивают парашютно-десантную и аварийно-спасательную подготовку, занимаются на специальных имитационных тренажерах, принимают участие в полётах на различных типах воздушных судов, учатся обнаруживать лесные пожары, прогнозировать их развитие, а также координировать с воздуха работу наземных лесопожарных групп.

Лесное образование, или опыт работы в лесном хозяйстве, приветствуются, как и постоянное проживание в местах расположения авиабаз лесоохраны в Архаре, Февральске, Магдагачи.

Проезд, обучение и проживание оплачивает работодатель. Как всякий федеральный служащий, молодой специалист обязан отработать по контракту не менее пяти лет в подразделениях амурской лесоохраны.

Просмотров всего: 99

#работа #экология

распечатать


Происшествия

На Камчатке трёх полицейских подозревают в получении взятки в два миллиона рублей
В России и мире 2

Самая богатая проститутка в США подала в суд на власти из-за отсутствия работы во время пандемии
Общество 19

Власти Японии планируют отказаться от бензиновых машин
Общество 2

Любовные письма дальневосточных леопардов: в Приморском крае в фотоловушку попала пара редких хищников
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь