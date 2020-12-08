Амурская авиабаза намерена готовить лётчиков-наблюдателей

Редкая профессия, сокращённо называемая «летнаб», доступна кандидатам не старше 25 лет, отслужившим в армии, закончившим вуз или колледж. Всем желающим связать свою жизнь с авиацией предлагается пройти медицинскую комиссию. После этого начинается курс подготовки, проходящий на базе учебного центра «Авиалесоохраны», расположенный в городе Пушкино в Московской области.

Обучение продолжается более семи месяцев. За это время кандидаты осваивают парашютно-десантную и аварийно-спасательную подготовку, занимаются на специальных имитационных тренажерах, принимают участие в полётах на различных типах воздушных судов, учатся обнаруживать лесные пожары, прогнозировать их развитие, а также координировать с воздуха работу наземных лесопожарных групп.

Лесное образование, или опыт работы в лесном хозяйстве, приветствуются, как и постоянное проживание в местах расположения авиабаз лесоохраны в Архаре, Февральске, Магдагачи.

Проезд, обучение и проживание оплачивает работодатель. Как всякий федеральный служащий, молодой специалист обязан отработать по контракту не менее пяти лет в подразделениях амурской лесоохраны.