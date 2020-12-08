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сегодня, 13:50 0

«Дальневосточный гектар» расширили до Забайкалья

«Дальневосточный гектар» расширили до Забайкалья
Фото: pixabay.com

Программа «Дальневосточный гектар» начала действовать в Забайкалье ещё с 1 августа 2019 года. Это произошло сразу после включения региона в ДФО. Теперь в федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» внесли информацию о включённых в программу территориях. С её помощью заявления на участие в программе уже подали более девяти тысяч человек, сообщает правительство Забайкалья.

Теперь граждане могут подавать получить участки в Ононском и Приаргунском районах Забайкальского края. Раньше эти районы находились в «серых зонах» реализации «Дальневосточного гектара». Сейчас ведётся работа по изменению статуса пограничных территорий с полностью запретных зон на «зоны использования с особыми условиями».

Напомним, что ответственным дальневосточникам будет положен второй бесплатный гектар. А в Приамурье уже получили в личную собственность первый «дальневосточный гектар» досрочно. Благодаря подобным мерам поддержки населения с Дальнего Востока стали переезжать в 4,5 раза реже.

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#Дальний Восток #жизнь

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