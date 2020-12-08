Амурский поисково-спасательный отряд «Гром» победил в конкурсе «Поступки и люди»

В Амурской области подведены итоги конкурса «Поступки и люди», сообщает пресс-служба правительства региона. В номинации «Во имя жизни» победы удостоена общественная организация поисково-спасательный отряд «Гром», набравшая 2443 голоса.

Отряд «Гром» был создан в 2018 году в городе Свободном и тогда в его состав входил 21 волонтёр. К настоящему моменту численность организации составляет 2081 человек из всей области, а поисковые операции проходят на территории целого ряда городов и районов.

— За два года поисковики-волонтёры набрались не только опыта, но и стали известны всему региону. К ним за помощью с просьбой найти родных и близких обращаются через социальные сети. Участники ПСО «Гром» работают на добровольных началах, но это не мешает им помогать амурчанам круглосуточно в любое время дня и ночи, находя свободное время, чтобы вернуть домой земляков, – рассказала основатель и руководитель ПСО «Гром» Ольга Громова.

За время работы организации волонтёры отправлялись на поиски 251 раз, в результате были найдены 275 человек. Пропавшими без вести остаются 9 амурчан.

— Мы не ждём положенные три дня, отправляемся на поиски сразу, независимо от возраста человека. В течение первых 20 минут мы создаём ориентировку и распространяем её, затем отправляемся на поиски. Поисковые группы меняем через каждые шесть часов, иначе у волонтёров притупляется внимание. Поиски могут длиться несколько недель. Иногда мы берёмся за дела прошлых лет. Например, начали поиски человека, пропавшего 17 лет назад, – поделилась Ольга Громова.

ПСО «Гром» занимается не только поисками пропавших людей. В 2019 году организация участвовала в ликвидации паводка, к тому же волонтёры за счёт общих сборов и пожертвований помогают проходить обследование и лечение детям.