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У артиста Александра Морозова нашлась внебрачная дочь

У артиста Александра Морозова нашлась внебрачная дочь
Фото: you.elka.news

У 47-летнего артиста программы «Кривое зеркало» Александра Морозова нашлась внебрачная дочь. 26-летняя Анастасия заявила в шоу Андрея Малахова, что её отец — знаменитый юморист, сообщают Вести.ru.

26-летняя Анастасия Морозова рассказала в программе Андрея Малахова, что в 3 месяца её оставили у дверей детского дома в Магнитогорске. В свидетельстве о рождении у нее стоит фамилия Морозова. Девочку через 3 года удочерили, а в первом классе приёмные родители рассказали ей, что она им не родная и кто её настоящий отец. Она плакала ночами, а в 15 лет убежала из дома и два года прожила в детдоме.

Анастасия написала Александру Морозову, и поэтому актёр не удивился, когда его пригласили встретиться с ней, чтобы узнать результаты теста ДНК.

Артист признался ведущему, что известие о дочери для него было шоком. Он никогда не мечтал о детях. Но Морозов не отрицал, что в студенческие годы много ездил с гастролями. По его словам, дети у него могут быть где угодно. И если Настя действительно его родная кровь, то он будет только счастлив этому.

Когда специалист ДНК-центра уже готова была огласить результаты теста, мама артиста попросила этого не делать. Со слезами на глазах Людмила Морозова заявила, что для неё не важен результат, она хочет, чтобы девушка была с ними. Александр одобрил решение матери, как и его брат Андрей.

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#СМИ #шоу-бизнес

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