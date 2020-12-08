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сегодня, 12:43 2

В Приамурье перечислили родники с плохой и хорошей водой

В Приамурье перечислили родники с плохой и хорошей водой
Фото: pixabay.com

В целях недопущения различных инфекций, связанных с употреблением родниковой воды, управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что в родниках качество воды не сохраняется постоянно.

Информация об осадках горных пород, которые попадают в воду, и о питании родников отсутствует, уточняют в ведомстве. Родники не защищены от загрязнений в результате хозяйственной деятельности человека, а также от микробного загрязнения продуктами жизнедеятельности животных.

Животные являются источниками опасных инфекций. К таким заболеваниям относятся геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС или мышиная болезнь), лептоспироз, туляремия.

Всего 4 из 11 родников Амурской области соответствуют качеству:

– родник «Животворящий источник» в селе Белогорье;

– родник села Новинка Благовещенского района;

– родник на выезде из Белогорья в направлении Моховой Пади (старая дорога);

– родник посёлка Радиоцентр Благовещенска.

Не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям 7 родников:

– каптажные родники № 1 и № 2 на 13 километре аэропортовской трассы;

– родник в поселке Мухинка;

– родник в Белогорье по улице Подгорной;

– родник в селе Белогорье в переулке Ключевском;

– ручей «Пикан» на 13 километре восточнее города Зея;

– родник на 2 километре автодороги Зея – Снежногорский.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Чую, "Для обеспечения безопасности граждан" вот-вот сделают платные колонки: приложил карточку - вода льется - нет карточки - собирай дождевую!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    А как же Талакан? Бензину не хватило?

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