В Приамурье перечислили родники с плохой и хорошей водой
В целях недопущения различных инфекций, связанных с употреблением родниковой воды, управление Роспотребнадзора по Амурской области напоминает, что в родниках качество воды не сохраняется постоянно.
Информация об осадках горных пород, которые попадают в воду, и о питании родников отсутствует, уточняют в ведомстве. Родники не защищены от загрязнений в результате хозяйственной деятельности человека, а также от микробного загрязнения продуктами жизнедеятельности животных.
Животные являются источниками опасных инфекций. К таким заболеваниям относятся геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС или мышиная болезнь), лептоспироз, туляремия.
Всего 4 из 11 родников Амурской области соответствуют качеству:
– родник «Животворящий источник» в селе Белогорье;
– родник села Новинка Благовещенского района;
– родник на выезде из Белогорья в направлении Моховой Пади (старая дорога);
– родник посёлка Радиоцентр Благовещенска.
Не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям 7 родников:
– каптажные родники № 1 и № 2 на 13 километре аэропортовской трассы;
– родник в поселке Мухинка;
– родник в Белогорье по улице Подгорной;
– родник в селе Белогорье в переулке Ключевском;
– ручей «Пикан» на 13 километре восточнее города Зея;
– родник на 2 километре автодороги Зея – Снежногорский.
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