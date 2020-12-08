Мэрия Благовещенска упорядочит стихийный рынок дров у ВДНХ

Во время прямой линии 3 декабря в Instagram с мэром Благовещенска Олегом Имамеевым горожане пожаловались на стихийный рынок дров на парковке, расположенной возле ВДНХ в районе улиц Театральной и Рабочей. Грузовые автомобили заняли всё место, жителям и гостям города негде припарковаться, сообщили мэру благовещенцы.

Для решения этой проблемы городская администрация установила запрет движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 1 тонны на парковке АО «Амурский крестьянский центр» с 29 декабря 2020 года.



— То, что парковку занимают грузовики, – это большая проблема, особенно весной и летом, когда люди приезжают за рассадой, за другими товарами, а парковаться негде. Знаки ограничения въезда на площадку нужны, чтобы это была гостевая стоянка Амурского крестьянского центра, – дал комментарий заместитель генерального директора АО «Амурский крестьянский центр» Александр Агарков.



По этой проблеме высказался и мэр Благовещенска. Он рассказал, что рассматривается два варианта решения сложившейся ситуации.



— Первый вариант – с применением механизма оплаты для грузовиков, при котором первый час можно стоять бесплатно, а затем – платно. Второй вариант предполагает ограничение въезда на парковку грузовиков массой свыше одной тонны, – сообщил Олег Имамеев.



Сейчас создание платной парковки затруднено, так как для организации и финансирования таких парковок необходимо принять местные законы, которые бы определяли дату начала пользования такими парковками, их зоны, порядок пользования, размер и порядок оплаты.