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Мэрия Благовещенска упорядочит стихийный рынок дров у ВДНХ

Мэрия Благовещенска упорядочит стихийный рынок дров у ВДНХ
Фото: admblag.ru

Во время прямой линии 3 декабря в Instagram с мэром Благовещенска Олегом Имамеевым горожане пожаловались на стихийный рынок дров на парковке, расположенной возле ВДНХ в районе улиц Театральной и Рабочей. Грузовые автомобили заняли всё место, жителям и гостям города негде припарковаться, сообщили мэру благовещенцы.

Для решения этой проблемы городская администрация установила запрет движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 1 тонны на парковке АО «Амурский крестьянский центр» с 29 декабря 2020 года.

— То, что парковку занимают грузовики, – это большая проблема, особенно весной и летом, когда люди приезжают за рассадой, за другими товарами, а парковаться негде. Знаки ограничения въезда на площадку нужны, чтобы это была гостевая стоянка Амурского крестьянского центра, – дал комментарий заместитель генерального директора АО «Амурский крестьянский центр» Александр Агарков.

По этой проблеме высказался и мэр Благовещенска. Он рассказал, что рассматривается два варианта решения сложившейся ситуации.

— Первый вариант – с применением механизма оплаты для грузовиков, при котором первый час можно стоять бесплатно, а затем – платно. Второй вариант предполагает ограничение въезда на парковку грузовиков массой свыше одной тонны, – сообщил Олег Имамеев.

Сейчас создание платной парковки затруднено, так как для организации и финансирования таких парковок необходимо принять местные законы, которые бы определяли дату начала пользования такими парковками, их зоны, порядок пользования, размер и порядок оплаты.

Просмотров всего: 1657

#ЖКХ #мэрия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а почему только с 29/12??? проблема есть, надо решать, пусть стоят где раньше за Реалом, приедешь и крутишся там.....

  • sinoptik

    sinoptik
    2 часа назад

    ТО есть я правильно понимаю, если у меня нет другой машины, кроме грузовичка, мне въезд на парковку за мяском, рыбкой или рассадой заказан?!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Вызывайте ОМОН из Хабаровска

  • Rick1979

    Rick1979
    2 часа назад

    Правильное решение, а то за места не платят, а занимают, другим поставить машину не дают.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    "Для решения этой проблемы городская администрация установила запрет движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 1 тонны на парковке АО «Амурский крестьянский центр» с 29 декабря 2020 года"

    И в чем этот запрет выражается? Знак запрещающий повесят? Даже не смешно. Клали у нас на подобные запреты, как заезжали, так и будут заезжать.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Парковку можно организовать на ипподроме. Там, где когда-то лошадки бегали.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Victrix, Ипподром трогать нельзя! Там можно построить Торговый центр или Храм

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    sinoptik.ТО есть я правильно понимаю, если у меня нет другой машины, кроме грузовичка, мне въезд на парковку за мяском, рыбкой или рассадой заказан?!

    "Первый вариант – с применением механизма оплаты для грузовиков, при котором первый час можно стоять бесплатно, а затем – платно" Задумалась... это оптимальный вариант, но более тяжело реализовать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Может какой знак с оговоркой, что "грузовикам с дровами запрещено"

    Дорисовать что ли)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Ну как пишут же под знаком, что он действует только "с 8:00 и до 19:00"

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Разгоняют шествия казаки с нагайками или тучи с облаками.Уместнее е озаглавить освободят территорию.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Оговорка грузовик с дровами ПДД не предусмотрен) Да и вообще если поставят дорожный знак,на следующий день его уже не будет.

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Вот и всё чтоли, на что способен мэр и администрация?! Запретить, разогнать, платно, штраф. Мозги включайте уже и решайте проблему! МЭР слабое звено, уже видно. Сначало найдите им место, потом запрещайте, не наоборот. Я же говорю, по законам физики если где-то убыло, где-то прибудет и прибудет скорее всего стихийно там, где людям будет еще более не выгодно чтобы они стояли. Следовательно нужно уже сейчас обсудить и принять взвешенное решение. Видимо мэр на это не способен.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    они все оформлены как ИП? документы на дрова есть? начните с этого и они сами разбегутся...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Обыкновенный медвежонок, вы правы.

    Во всём кроме "На следующий день его уже не будет", так это кража/порча имущества и за это по головке не погладят))

    Но мэр жэж может тихо намекнуть, чтобы штрафы выписывали "предпочтительно на дровишки, а остальных не замечали")) Шучу

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    ВДНХ в целом надо куда-то переносить в менее оживлённое место. Или ипподром нафиг за город, зачем это полумёртвое предприятие нужно в городе.

  • borer

    borer
    16 минут назад

    "Рынок Дров" - в этом вся Россия. Сила сибири национальное достояние.

  • borer

    borer
    16 минут назад

    "Рынок Дров" - в этом вся Россия. Сила сибири национальное достояние.

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    12 минут назад

    Разнящий

    "ВДНХ в целом надо куда-то переносить в менее оживлённое место. Или ипподром нафиг за город, зачем это полумёртвое предприятие нужно в городе."

    Вот именно - городу нужен НОРМАЛЬНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЫНОК! Чтоб и для дров место было, и бабкам-дедкам свои излишки огородные продавать, и барахольщики-старьёвщики разные там торговали. На ВДНХ места мало, центральный рынок превращается в очередной торговый центр, типа "сельскохозяйственный" на Текстильной - это в реале китайско-среднеазиатский, там коренным торговцам места нет. Вместо картодрома на авторынке лучше колхозный рынок сделали бы.

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