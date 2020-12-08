Азиза рассказала о бурном романе с женатым Александром Абдуловым
Певица Азиза рассказала в эфире НТВ про бурный роман с актёром Александром Абдуловым, который случился в то время, когда артист ещё был женат на Ирине Алфёровой. Об этом сообщает ФАН.
По словам Азизы, они случайно познакомились в ресторане Центрального дома работников искусств. Абдулов ухаживал за ней весь вечер и вызвался проводить до гостиницы «Россия», где она жила.
На следующее утро актёр снова приехал в гостиницу и уговорил певицу вместе позавтракать. Вскоре между ними закрутился бурный роман. Влюбленные встречались почти каждый день. Свидания проходили в основном в гостинице, так как дома Абдулова ждала супруга.
Азиза вспоминает, что артист называл её Хлопчонок, от слова «хлопок». У неё на родине в Узбекистане его выращивают.
Как говорит Азиза, в какой-то момент она почувствовала себя лишней, она понимала, что это не её история. Певица уехала на гастроли, и из другого города написала ему, что пора расстаться.
Первой женой Александра Абдулова была его коллега актриса Ирина Алфёрова. Они были женаты с 1976-го по 1993 год.
Актер умер 3 января 2008 года на 55-м году жизни.
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