Азиза рассказала о бурном романе с женатым Александром Абдуловым

По словам Азизы, они случайно познакомились в ресторане Центрального дома работников искусств. Абдулов ухаживал за ней весь вечер и вызвался проводить до гостиницы «Россия», где она жила.

На следующее утро актёр снова приехал в гостиницу и уговорил певицу вместе позавтракать. Вскоре между ними закрутился бурный роман. Влюбленные встречались почти каждый день. Свидания проходили в основном в гостинице, так как дома Абдулова ждала супруга.

Азиза вспоминает, что артист называл её Хлопчонок, от слова «хлопок». У неё на родине в Узбекистане его выращивают.

Как говорит Азиза, в какой-то момент она почувствовала себя лишней, она понимала, что это не её история. Певица уехала на гастроли, и из другого города написала ему, что пора расстаться.

Первой женой Александра Абдулова была его коллега актриса Ирина Алфёрова. Они были женаты с 1976-го по 1993 год.

Актер умер 3 января 2008 года на 55-м году жизни.