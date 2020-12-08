Медики из Магаданской области считают, что лидерство Колымы в рейтинге вредных привычек ошибочно

В топ-5 регионов, жители которых не склонны к вредным привычкам вошли четыре республики Северного Кавказа. Регионы-лидеры по вредным привычкам с прошлого года не изменились — это Магаданская и Сахалинской области, Республика Хакасия и Республика Бурятия. На пятом месте находится Амурская область.

— В основе рейтинга именно количество алкоголя, приобретенного в магазинах. Нигде не учитывается кустарный алкоголь, хотя хорошо известно, что в тех же республиках Кавказа принято делать домашнее виноградное вино. Где-то имеются традиции самогоноварения. У нас этого нет. Кроме того, на наши показатели влияют вахтовики-золотодобытчики, которые сейчас, в период пандемии, между вахтами довольно много времени проводят в Магадане. И часто как раз употребляют спиртное, — рассказала Наталья Калашникова агентству РИА Новости.

Врач отметила, что в Магаданской области живут коренные малочисленные народы Севера, которые очень быстро привыкают к алкоголю из-за того, что их организм не перерабатывает спиртное. Однако, показатели региона становятся лучше год от года.

— По сравнению с 2019 годом на 9 процентов снизилось потребление алкоголя в регионе. Снизилась и первичная заболеваемость. А что касается наркомании, наши показатели вообще ниже среднероссийских в два раза… Количество отравлений суррогатным алкоголем снизилось на 25 процентов. Что касается выпивающих несовершеннолетних, у нас их почти нет, на учете во всем регионе стоят всего 23 человека, — дополнила собеседница.