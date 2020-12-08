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8декабря
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сегодня, 11:55 2

Приамурье на девятом месте в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19

Приамурье на девятом месте в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения составляет примерно полторы тысячи человек. Область находится на девятой строчке по заболеваемости на Дальнем востоке, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди регионов Дальневосточного федерального округа больше всего выявленных инфицированных оказалось в Магаданской области — 4 144 на 100 тысяч населения. На втором месте — Камчатский край, здесь 2 601 выявленный пациент на каждые 100 тысяч жителей. А замыкает тройку Сахалинская область — 2 510 заболевших на сто тысяч населения.

Амурская область оказалась на предпоследнем, девятом месте с показателем 1 554 случаев на 100 тысяч жителей. А вот меньше всего заболевших оказалось у Чукотского автономного округа – 845 на 100 тысяч.

На сегодня в России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19, из них за последние сутки обнаружили 28 142 пациентов. За всю пандемию выздоровели 1 956 588 человек, а 43 597 — скончались.

Напомним, что из-за коронавируса ограничения в российских школах продлили до 2022 года. В Приамурье за последние сутки выявили 147 новых случаев коронавируса.

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#коронавирус #жизнь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    8 минут назад

    почему так мало выявляют и теряют тесты?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 минуты назад

    Кроненберг, ответ же очевиден - местным прихвостням Путина хочется получить сахарные косточки за снижение заболеваемости!

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