Приамурье на девятом месте в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19

В Приамурье показатель заболеваемости COVID-19 на сто тысяч населения составляет примерно полторы тысячи человек. Область находится на девятой строчке по заболеваемости на Дальнем востоке, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди регионов Дальневосточного федерального округа больше всего выявленных инфицированных оказалось в Магаданской области — 4 144 на 100 тысяч населения. На втором месте — Камчатский край, здесь 2 601 выявленный пациент на каждые 100 тысяч жителей. А замыкает тройку Сахалинская область — 2 510 заболевших на сто тысяч населения.

Амурская область оказалась на предпоследнем, девятом месте с показателем 1 554 случаев на 100 тысяч жителей. А вот меньше всего заболевших оказалось у Чукотского автономного округа – 845 на 100 тысяч.

На сегодня в России выявлено 2 488 912 случаев COVID-19, из них за последние сутки обнаружили 28 142 пациентов. За всю пандемию выздоровели 1 956 588 человек, а 43 597 — скончались.

Напомним, что из-за коронавируса ограничения в российских школах продлили до 2022 года. В Приамурье за последние сутки выявили 147 новых случаев коронавируса.