В Амурской области изъято 109 единиц оружия

Очередное профилактическое мероприятие «Арсенал» проведено сотрудниками Росгвардии совместно с полицией. Целью работы было выявление фактов незаконного хранения и оборота оружия на территории области.

В этот раз особое внимание было обращено на проверку сроков перерегистрации оружия. Для этого сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы были проведены проверки по месту жительства его владельцев.

Особое внимание к этому вопросу вызвано ростом количества просроченных лицензий на хранение и ношения оружия. Только, за 10 месяцев 2020 года в области зарегистрировано 130 фактов утраты и 8 фактов хищения оружия.

В ходе мероприятия сотрудниками Росгвардии и МВД проверено более 370 владельцев оружия по месту жительства, в ходе которого составлено 32 административных протокола за нарушение порядка оборота, изъято 109 единиц оружия. В это количество входят 19 «стволов», находившихся в незаконном обороте, и около 90 хранившихся с нарушениями сроков лицензий. Помимо оружия сотрудниками были изъяты 803 патрона, 1964 грамма взрывчатых веществ, 16,9 килограм наркотических веществ, раскрыто 10 преступлений, из них два — с применением оружия. Органами внутренних дел области возбуждено 10 уголовных дел.

Существует ряд ситуаций, когда хранение оружия может приобрести незаконный характер. Разрешение должно продляться не позднее, чем за месяц до окончания срока действия ранее выданного документа. Вновь приобретённое оружие необходимо поставить на учёт не позднее 14 дней с момента приобретения. Такой же срок предусмотрен для переоформления в случае смены владельца.

— Любое несвоевременное предоставление пакета документов в установленные сроки образует состав административного правонарушения и влечёт наложение штрафа. Владельцам оружия необходимо заблаговременно пройти медосмотр, подать заявление и представить пакет документов вместе с оружием в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, — рассказал заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Амурской области полковник полиции Сергей Симоненко.