В Приморье сверстницы избили 13-летнюю девочку и выложили видео в Instagram

В посёлке Заводской в Приморье 13-летние школьницы избили сверстницу и выложили видео в Instagram. Сотрудники полиции установили участниц инцидента, подростков опрашивают и устанавливают обстоятельства происшествия.

На видео видно, как недалеко от школы девушка бьет по голове другую школьницу. Зачинщица сбивает потерпевшую с ног, садится ей на спину и продолжает наносить удары. Девочка не отбивается, но плачет и просит помощи. Подростки вокруг призывают бить её ногами. Пострадавшей удаётся вырваться и убежать к школе, сообщает РИА Новости.

По результатам проверки сотрудники полиции примут решение в соответствии с законом, сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

Напомним, что жертва буллинга в амурской школе рассказала Амур.инфо свою историю. Избиения среди подростков — не редкость в России. Так, в этом августе в Иркутской области школьники сняли на видео избиение сверстницы. А в ноябре прошлого года в благовещенской школе №26 ученики перестали ходить на уроки из-за конфликта с одноклассником. В ноябре 2019 года в Новосибирске четвероклассник избил мальчика за низкий рост. К сожалению, в большинстве случаев буллинг остаётся безнаказанным. Об этом рассказала мама благовещенского восьмиклассника, которого избили после школы подростки. Стрельба в амурском строительном колледже, возможно, является также последствием буллинга.