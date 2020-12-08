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сегодня, 10:38 0

Российский миллиардер обнаружил своего сына мёртвым в подмосковном коттедже

Российский миллиардер обнаружил своего сына мёртвым в подмосковном коттедже
Фото: blog.braerstroy.ru

Несколько дней назад крупный российский предприниматель и миллиардер сообщил в полицию, что обнаружил в своём доме в элитном коттеджном поселке в Подмосковье тело своего 22-летнего сына, сообщает «Комсомольская правда».

По словам бизнесмена, он вернулся из деловой поездки в свой дом в элитном коттеджном поселке «Бенилюкс», и обнаружил своего сына без признаков жизни. Мужчина вызвал полицию и скорую помощь, но медики констатировали смерть молодого человека.

По информации источника в правоохранительных органах, сын бизнесмена был обнаружен абсолютно голым с целлофановым пакетом в руках. На месте происшествия были найдены воздушные шарики, таблетки и зажигалка.

По предварительным данным, молодой человек скончался от передозировки неизвестным наркотическим веществом.

Следствие проводит судебно-медицинскую экспертизу, которая определит точные причины его смерти.

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#происшествия

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