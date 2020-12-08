В Благовещенске жёлтая жижа из бомбоубежищ сливается в сквер в центре города

Прямо в центре Благовещенска, в сквере между зданием налоговой инспекции и Алексеевской гимназией, образовалась большая жёлтая лужа.

Стояночные места в бомбоубежищах, которые расположены возле училища культуры, были затоплены водой ещё летом. Владельцы откачивали воду весь август, сентябрь и октябрь. Продолжают откачивать до сих пор, а жижу жёлтого цвета сливают прямо в сквер.

— Если летом и в начале осени всё то, что сливалось в сквер, как-то впитывалось в землю, то сейчас намерзает. В сквере нарушена вся экосистема, там исчезли белки, там не могут гулять люди. Постоянно на этой намерзшей жиже играют дети, им радостно, конечно, но неизвестно, что конкретно сливается на землю, — рассказала жительница дома на Горького, 155.

В городской администрации сообщили, что по этому факту управление ЖКХ проводит проверку.