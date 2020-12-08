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сегодня, 10:50 2

В Благовещенске жёлтая жижа из бомбоубежищ сливается в сквер в центре города

В Благовещенске жёлтая жижа из бомбоубежищ сливается в сквер в центре города
Фото: фото читателей

Прямо в центре Благовещенска, в сквере между зданием налоговой инспекции и Алексеевской гимназией, образовалась большая жёлтая лужа.

Стояночные места в бомбоубежищах, которые расположены возле училища культуры, были затоплены водой ещё летом. Владельцы откачивали воду весь август, сентябрь и октябрь. Продолжают откачивать до сих пор, а жижу жёлтого цвета сливают прямо в сквер.

— Если летом и в начале осени всё то, что сливалось в сквер, как-то впитывалось в землю, то сейчас намерзает. В сквере нарушена вся экосистема, там исчезли белки, там не могут гулять люди. Постоянно на этой намерзшей жиже играют дети, им радостно, конечно, но неизвестно, что конкретно сливается на землю, — рассказала жительница дома на Горького, 155.

В городской администрации сообщили, что по этому факту управление ЖКХ проводит проверку.

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#городская власть #ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    42 минуты назад

    Где представители Гринпис? Налицо экологическая катастрофа.

  • Tуман

    Tуман
    10 минут назад

    Медвежата могут погибнуть!!!

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