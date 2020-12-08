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сегодня, 10:31 0

На Камчатке директор энергокомпании обвинён в незаконном присвоении 108 миллионов рублей

На Камчатке директор энергокомпании обвинён в незаконном присвоении 108 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Обвинение предъявлено генеральному директору ОАО «Корякэнерго», сообщает следственное управление СК по Камчатскому краю. Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокуратуры и ФСБ.

Как полагают следователи, в 2013 году руководитель энергоснабжающей организации, используя подконтрольное ему предприятие, реализовал схему фиктивной закупки угля с целью завышения цен на топливо. Деньги, составлявшие ценовую разницу, обналичивались.

С использованием этой схемы похищено не менее 82 миллионов рублей. Кроме этого, путём предоставления заведомо ложных сведений о стоимости угля была получена субсидия из бюджета Камчатского края на 26 миллионов.

Руководитель «Корякэнерго» обвиняется по части 4 статьи 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

Недвижимое имущество обвиняемого было арестовано на сумму, эквивалентную стоимости похищенного. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.

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#криминал #происшествия

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