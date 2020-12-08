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Умер режиссёр Александр Гордон

Умер режиссёр Александр Гордон
Фото: ancienthistory.spb.ru

В возрасте 88 лет умер советский режиссер, соратник Андрея Тарковского Александр Гордон, пишет «Российская газета».

Об этом в понедельник сообщил Союз кинематографистов России.

Гордон в 1964-1970 годах работал на киностудии «Молдова-фильм», где поставил фильмы «Сергей Лазо», «Последняя ночь в раю», «Кража».

Он работал режиссером-постановщиком на «Мосфильме». А также был режиссером дубляжа фильмов Андрея Тарковского «Жертвоприношение» и «Ностальгия». Александр Гордон вместе с Тарковским снял фильмы «Сегодня увольнения не будет», «Убийцы», «Двойной обгон», «Сцены из семейной жизни».

Также Гордон снял несколько сюжетов для сатирического киножурнала «Фитиль».

Александр Гордон является автором книг «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка» и других.

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#культура #память

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