Спасатели в Биробиджане освободили застрявшую в железной решётке собаку

В Биробиджане бродячая собака застряла между прутьями решётки в окне подвала пятиэтажного дома. Скуление животного услышал случайный прохожий. Он не смог освободить собаку сам и вызвал спасателей.

— С помощью гидравлического инструмента мы разжали прутья всего за две минуты. Все работы мы провели по технике безопасности, а после освобождения собака убежала, — рассказал спасатель Вячеслав Екименко.

В ведомстве отметили, что это уже 49-й случай помощи животному в Еврейской автономии в этом году. В основном в беду попадают собаки и кошки. Дважды спасатели освобождали и крупных птиц, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Напомним, в апреле этого года сотрудники МЧС спасли собаку около трансграничного моста через Амур под Благовещенском. А в октябре спасатели вызволили четвероногого друга на пирсе судостроительного завода. Ещё один герой — сотрудник МЧС в Хабаровском крае в октябре этого года спас двух белух. Мать и детёныш оказались жертвами отлива.