Ограничения из-за коронавируса в российских школах продлены до 2022 года

Роспотребнадзор продлил действующие в школах с начала пандемии коронавируса ограничения до 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач РФ, глава ведомства Анна Попова.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. Новых ограничений из-за COVID-19, согласно документу, не вводится, продлевается лишь срок действия запретов.

Ограничения призваны предупредить распространение COVID-19 среди школьников, педагогов и родителей. В течение всего следующего года в российских общеобразовательных учреждениях будут запрещены массовые мероприятия, будет продолжать действовать обязательная термометрия при входе в школы, обязательная изоляция людей с признаками ОРВИ и особое расписание для максимального разобщения детей. Специальное расписание — сокращённые уроки, триместры, удлинённые каникулы — принимаются каждой школой и муниципалитетом в частном порядке.

Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ввести ограничение на передвижение россиян между регионами с тем, чтобы остановить пандемию. Позднее это заявление в Минздраве назвали вырванным из контекста, а в администрации президента опровергли возможность введения столь жёстких мер.

В Приамурье режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён до конца года — это означает, что работающие пожилые люди могут спокойно брать больничные и оставаться дома. Кроме того, в Благовещенске и Циолковском отменили новогодние фейерверки, а на новогодние утренники решили не пускать родителей и аниматоров.