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сегодня, 09:58 5

Ограничения из-за коронавируса в российских школах продлены до 2022 года

Ограничения из-за коронавируса в российских школах продлены до 2022 года
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор продлил действующие в школах с начала пандемии коронавируса ограничения до 1 января 2022 года. Соответствующее распоряжение подписала главный государственный санитарный врач РФ, глава ведомства Анна Попова.

Постановление опубликовано на портале правовой информации. Новых ограничений из-за COVID-19, согласно документу, не вводится, продлевается лишь срок действия запретов.

Ограничения призваны предупредить распространение COVID-19 среди школьников, педагогов и родителей. В течение всего следующего года в российских общеобразовательных учреждениях будут запрещены массовые мероприятия, будет продолжать действовать обязательная термометрия при входе в школы, обязательная изоляция людей с признаками ОРВИ и особое расписание для максимального разобщения детей. Специальное расписание — сокращённые уроки, триместры, удлинённые каникулы — принимаются каждой школой и муниципалитетом в частном порядке.

Кроме того, министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ввести ограничение на передвижение россиян между регионами с тем, чтобы остановить пандемию. Позднее это заявление в Минздраве назвали вырванным из контекста, а в администрации президента опровергли возможность введения столь жёстких мер.

В Приамурье режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён до конца года — это означает, что работающие пожилые люди могут спокойно брать больничные и оставаться дома. Кроме того, в Благовещенске и Циолковском отменили новогодние фейерверки, а на новогодние утренники решили не пускать родителей и аниматоров.

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#коронавирус #здоровье #образование

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    надо переходить на дистанционное обучение в школах-очень много больных детей

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    1 час назад

    карсноглазая наркоманка попова хочет похерить ещё и образование?

    хотя... на фомумах и инстаграмах судя по яжматерям и птущшникам типа батеев-кроненберг .. многие только и хотят, чтоб их дитятки выросли тупарями-дебилами.

    и так на собеседованиях на работу от кандидатов наслушаетшься такого, что прям стыдно становиться, ещё и дальше гробят образование.

    банановая республика ля.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел, в администрации поставили ёлку, на которой можно повесить письмо с пожеланиями! Вам туда!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Министерство хочет массовых заболеваний-заботливая наша

  • ЛайКа

    ЛайКа
    17 минут назад

    Дмитрий Русский, а Министерство Не Твоих Собачьих Дел - сиротка?

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