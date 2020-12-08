Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8декабря
Предыдущая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 7 декабря

Выбор читателей за 7 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 7 декабря.

Названо самое массовое последствие COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал последствие перенесенной коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

У главы Приамурья — коронавирус

Губернатор Приамурья Василий Орлов получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

На трассе в Якутии насмерть замёрз мужчина

После поломки автомобиля на трассе в Якутии один человек умер от обморожения, а второй доставлен в больницу.

В Москве пьяный полицейский выстрелил в колено девушке-подростку

В Москве пьяный полицейский (он был не при исполнении) выстрелил в колено пятнадцатилетней девочке. Пострадавшую отвезли в больницу. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

Просмотров всего: 2

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


В России и мире

Блогеру Reeflay назначили психиатрическую экспертизу
В России и мире

Моргенштерн пришёл на программу «Давай поженимся»
Общество 1

Выбор читателей за 6 декабря
Общество

Выбор читателей за 5 декабря
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь