Выбор читателей за 7 декабря

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 7 декабря.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал последствие перенесенной коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.

Губернатор Приамурья Василий Орлов получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.

После поломки автомобиля на трассе в Якутии один человек умер от обморожения, а второй доставлен в больницу.

В Москве пьяный полицейский (он был не при исполнении) выстрелил в колено пятнадцатилетней девочке. Пострадавшую отвезли в больницу. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту хулиганства.