Выбор читателей за 7 декабря
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 7 декабря.
Названо самое массовое последствие COVID-19
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал последствие перенесенной коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости.
У главы Приамурья — коронавирус
Губернатор Приамурья Василий Орлов получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сам сообщил на своей странице в Instagram.
На трассе в Якутии насмерть замёрз мужчина
После поломки автомобиля на трассе в Якутии один человек умер от обморожения, а второй доставлен в больницу.
В Москве пьяный полицейский выстрелил в колено девушке-подростку
В Москве пьяный полицейский (он был не при исполнении) выстрелил в колено пятнадцатилетней девочке. Пострадавшую отвезли в больницу. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по факту хулиганства.
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