Инвалид по зрению Игорь Коломыцин хочет организовать праздничный визит в детский дом Благовещенска

— Я оказывала телефонную юридическую консультацию Игорю Юрьевичу и в процессе разговора выяснила, что ему сейчас нелегко. Своими силами мы со знакомыми приобрели пачку корма для его собаки-поводыря, но это капля в море. Игорь Юрьевич рассказал, что очень много средств уходит на содержание Шела – одна пачка корма стоит около 6 тысяч, кроме того, постоянно нужны груши, кефир и твёрдый сыр, – рассказывает Диана.

Такой рацион не прихоть, а рекомендации ветеринарного врача. Груши дают нужные витамины, кефир помогает пищеварению, сыр Шелу нужен для того, чтобы всегда оставаться в форме.

— Его постоянно нужно держать в тонусе, хвалить и поощрять. Всегда беру с собой кусочки сыра на прогулку – выполнил команду – бери поощрение. Только так он не будет забывать то, чему его научили, – рассказывает Игорь Коломыцин.

Сам Игорь Юрьевич рассказал нам, что, несмотря на дорогостоящее питание для Шела, он прежде всего хотел бы поздравить с Новым годом ребят из Благовещенского детского дома.

— Моя мечта – съездить перед Новым годом в детский дом села Садовое вместе с Шелом. Мы там уже побывали летом, реакция детей непередаваемая, его там просто затискали, столько радости было! Естественно, если ехать, то не с пустыми руками. У нас есть клуб владельцев собак-поводырей Дальнего Востока «Амур Гав». Это общественная организация, средства нам переводят благотворители. Я обращался к председателю с просьбой помочь финансово, чтобы купить какие-то подарки для ребят, но никаких средств в последнее время на наш счёт не поступало, – рассказывает Игорь Юрьевич.

Если кто-то хочет помочь Игорю Коломыцину приобрести питание для Шела или же организовать поездку в Благовещенский детдом, связаться с ним можно по номеру телефона: 8-924-146-59-49, к этому же номеру привязана карта Сбербанка.

Напомним, Игорь Коломыцин единственный в Благовещенске инвалид по зрению, имеющий собаку-поводыря. Помимо визита в Садовое, у него есть далеко идущие планы по организации международной встречи инвалидов с собаками-поводырями – свою инициативу он уже озвучил в правительстве области. Игорь Коломыцин не стесняется говорить и о проблемах, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению. Например, летом его вместе с Шелом не пустили в один из супермаркетов Благовещенска.