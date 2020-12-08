Амурчане могут прийти в областное правительство и стать «Дедами Морозами»

В Приамурье стартовала ежегодная акция «Стань Дедом Морозом». В вестибюле здания областного правительства, с главного входа, установлена ёлка. На её ветвях повесили письма с новогодними желаниями от детей-сирот.

Сорвать письмо и исполнить мечту ребёнка может каждый. Главный вход открыт с 08:00 до 18:00, не забывайте надевать маски.

— Каждый год с большим удовольствием принимаю участие в этой акции. В этот раз присоединюсь чуть позже. Вынужден находиться дома и работать дистанционно из-за положительного теста на COVID-19… Если сам не сниму письмо с желанием, обязательно попрошу его мне передать. Стать Дедом Морозом легко, было бы желание. Я приглашаю жителей области прийти в здание амурского правительства и выбрать письмо с детской мечтой, — сказал губернатор Василий Орлов.

На ёлку в здании правительства повесили ещё не все письма, их будут принимать из учреждений соцзащиты до 20 декабря.

— Дети обычно в этих письмах пишут о том, как они жили в этом году, что они научились делать. В акции участвуют 22 социальных учреждения – детские дома и приюты, – рассказала Ольга Головачёва, начальник отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области.

В амурских приютах живут дети в возрасте от 4 до 18 лет. На данный момент прислано уже 280 писем, в правительстве ожидают ещё примерно столько же.

Кстати, в этом году из-за коронавируса изменился формат мероприятия. Раньше письма в приютах собирали артисты, а подарки развозил «праздничный поезд». Теперь же письма принимают по почте и развозить их будут с соблюдением всех карантинных мер.

В 2018 году на проведении такой акции настоял губернатор Приамурья Василий Орлов. Тогда были исполнены свыше 230 желаний, в 2019 году удалось осуществить мечты 521 ребёнка из амурских приютов.