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сегодня, 09:08 3

Амурчане могут прийти в областное правительство и стать «Дедами Морозами»

Амурчане могут прийти в областное правительство и стать «Дедами Морозами»
Фото: amurobl.ru

В Приамурье стартовала ежегодная акция «Стань Дедом Морозом». В вестибюле здания областного правительства, с главного входа, установлена ёлка. На её ветвях повесили письма с новогодними желаниями от детей-сирот.

Сорвать письмо и исполнить мечту ребёнка может каждый. Главный вход открыт с 08:00 до 18:00, не забывайте надевать маски.

— Каждый год с большим удовольствием принимаю участие в этой акции. В этот раз присоединюсь чуть позже. Вынужден находиться дома и работать дистанционно из-за положительного теста на COVID-19… Если сам не сниму письмо с желанием, обязательно попрошу его мне передать. Стать Дедом Морозом легко, было бы желание. Я приглашаю жителей области прийти в здание амурского правительства и выбрать письмо с детской мечтой, — сказал губернатор Василий Орлов.

На ёлку в здании правительства повесили ещё не все письма, их будут принимать из учреждений соцзащиты до 20 декабря.

— Дети обычно в этих письмах пишут о том, как они жили в этом году, что они научились делать. В акции участвуют 22 социальных учреждения – детские дома и приюты, – рассказала Ольга Головачёва, начальник отдела профилактики социального сиротства министерства социальной защиты населения Амурской области.

В амурских приютах живут дети в возрасте от 4 до 18 лет. На данный момент прислано уже 280 писем, в правительстве ожидают ещё примерно столько же.

Кстати, в этом году из-за коронавируса изменился формат мероприятия. Раньше письма в приютах собирали артисты, а подарки развозил «праздничный поезд». Теперь же письма принимают по почте и развозить их будут с соблюдением всех карантинных мер.

В 2018 году на проведении такой акции настоял губернатор Приамурья Василий Орлов. Тогда были исполнены свыше 230 желаний, в 2019 году удалось осуществить мечты 521 ребёнка из амурских приютов.

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#коронавирус #губернатор #Новый год #областная власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Кто ж теперь пойдёт в областное правительство?

    Там ковидники

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Хорошая инициатива!

    Представляю - на месте нынешних поликлиник стоят ёлки - на них письма от больных людей. И любой человек (желательно врач) может открыть письмо и помочь больному.

    Вдоль дорог тоже на деревьях тоже можно вешать. Чтобы любой желающий мог открыть письмо и за свой счет отремонтировать дорогу.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    20 минут назад

    Отличная идея! Не каждый может поехать к сиротам на это нужны время и деньги и помочь. А тут всё просто и за час можно сделать!

    Вчера звонили с Москвы с вопросами о местных политиках, президенте и проблемах. Василий в основном молодец, но с короной тормознул. В один момент упустил ситуацию. Но там не только его вина, а вышестоящие подвели к такой ситуации и её долго замалчивали(( Надеюсь, что всё-таки не будет прятать голову в песок и наведёт порядок в силу своих возможностей. И для этого надо отправлять для неожиданной проверки рядовых сотрудников, а не лицом светить перед камерами.

    Мой рейтинг местных политиков:

    1. Мелюков

    2. Иммамеев (пока не успел накосячить))

    3. Орлов

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