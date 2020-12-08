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8декабря
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сегодня, 08:29 0

В середине декабря амурчане увидят звездопад

В середине декабря амурчане увидят звездопад
Фото: https://pixabay.com/

14 и 21 декабря жителям Приамурья может посчастливиться увидеть два звездопада.

14 декабря по прогнозам специалистов произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой в 19 часов 13 минут по московскому времени. Правда, в Амурской области это будет глубокая ночь. Зато амурчане смогут увидеть звездопад из созвездия Близнецы — максимум метеорного потока Геминиды, ожидается до 120 метеоров в час. Видимость ночью ожидается благоприятная, так как Луна будет в фазе новолуния и на ночном небе её почти не будет видно, сообщается на сайте московского планетария.

21 декабря наступит астрономическая зима. В 13:02 по московскому времени солнце пересечёт небесный экватор и начнёт свой путь по направлению к весне. Это будет самый короткий световой день года — день зимнего солнцестояния. После 21 декабря каждый последующий день будет дарить нам немного больше света. В эту же ночь, с 21 на 22 декабря, которая считается самой длинной в году, ожидается ещё один звездопад. Звёзды будут падать в районе созвездия Малая Медведица — это будет пик метеорного потока Урсиды. Ожидается до 10 метеоров в час, Луна, по прогнозам, не помешает наблюдениям.

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#Дальний Восток #космос #природа

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