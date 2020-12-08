В Индии зафиксирована вспышка новой неизвестной болезни

В Индии в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш выявлена вспышка новой неизвестной болезни. В местный госпиталь первые больные начали поступать 5 декабря. У всех местных жителей наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.

По сообщению местного издания Hindu, сейчас на лечении находится свыше 800 пациентов, среди них более сотни детей, один человек скончался.

Стоит отметить, что у всех поступивших на лечение жителей города Элуру тест на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным. Местные органы здравоохранения рассказали о том, что в лабораторию для анализа уже отправили образцы воды, продуктов питания и крови больных. Основная версия вспышки заболевания – это массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.