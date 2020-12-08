Гороскоп на 8 декабря: Близнецы достигнут успеха в одном деле, а Телец легко усвоит знания

Восход Солнца: 08:16

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. Овну захочется внести в свою жизнь ярких красок, познакомиться с новыми людьми и куда-нибудь съездить. Вообще, сидеть дома и заниматься работой вы не намерены.

Телец. День символизирует мудрость, душевную щедрость. Любые знания сегодня легко усваиваются. Благоприятны поездки, денежные обмены, новые знакомства, контакты.

Близнецы. Вы можете достичь успеха, но только в одном деле, не во всех сразу. Экспрессивность, свойственная вам в этот день, может принести пользу, если обойдётся без ссор.

Рак. Всё то, за что вы давно не решались взяться, лучше осуществить именно сейчас.

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Лев. События будут развиваться очень быстро, из-за этого вы можете почувствовать душевный дискомфорт. Решение проблем может занять львиную долю свободного времени, но вечером вы отдохнёте.

Дева. Сосредоточьтесь на рабочем процессе и своих обязанностях. Эмоции сегодня нужно хорошо контролировать.

Весы. Если вы настроитесь на положительный лад, многие проблемы решатся сами по себе, а неприятности исчезнут. Девам творческих профессий воображение позволит проявить себя на конкурсе или в состязании.

Скорпион. Не позволяйте злым людям испортить вам настроение, не прислушивайтесь к их словам. Вам звезды не рекомендуют браться за новые проекты, если уж очень хочется поработать, займитесь старыми делами.

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Стрелец. Не молчите, если видите, что к людям отнеслись несправедливо, тогда и вам подадут руку в сложный момент.

Козерог. Представители старшего поколения имеют право быть с вами несогласными, не стоит любой ценой доказывать им свою точку зрения.

Водолей. Хороший день для новых дел. Можно браться как за краткосрочные проекты, так и за более масштабные – вы спокойно доведёте их до конца.

Рыбы. Этот день вы проведёте со случайными и малознакомыми людьми, что вам либо очень понравится, либо очень не понравится. В любом случае, равнодушным к происходящему вы явно не останетесь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев