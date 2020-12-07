Благовещенск участвует в конкурсе «Моя дорога»

Мэрия Благовещенска и Центр развития территорий подали заявку на участие Благовещенска в конкурсе от Агентства стратегических инициатив «Моя дорога».

При попадании в десятку лидеров по результатам голосования Благовещенск станет одним из пилотных регионов по внедрению новой системы проектирования дорог.

Новая система предполагает использование новейших подходов к работе над строительством новых и реконструкции существующих городских дорог для снижения аварийности, использование новых разработок по городской мобильности от АСИ и РОСДОРНИИ, участие специалистов федерального уровня для организации участия горожан в проектирование дорог и улиц в целом.

Чтобы победить, Благовещенску нужны голоса горожан. Проголосовать за наш город можно по этой ссылке, предварительно зарегистрировавшись на портале 100gorodov.ru. Голосование продлится до 30 декабря.