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7декабря
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сегодня, 19:45 1

Благовещенск участвует в конкурсе «Моя дорога»

Благовещенск участвует в конкурсе «Моя дорога»

Мэрия Благовещенска и Центр развития территорий подали заявку на участие Благовещенска в конкурсе от Агентства стратегических инициатив «Моя дорога».

При попадании в десятку лидеров по результатам голосования Благовещенск станет одним из пилотных регионов по внедрению новой системы проектирования дорог.

Новая система предполагает использование новейших подходов к работе над строительством новых и реконструкции существующих городских дорог для снижения аварийности, использование новых разработок по городской мобильности от АСИ и РОСДОРНИИ, участие специалистов федерального уровня для организации участия горожан в проектирование дорог и улиц в целом.

Чтобы победить, Благовещенску нужны голоса горожан. Проголосовать за наш город можно по этой ссылке, предварительно зарегистрировавшись на портале 100gorodov.ru. Голосование продлится до 30 декабря.

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#дороги #мэрия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    "Новая система предполагает, участие специалистов федерального уровня для организации участия горожан в проектирование дорог и улиц в целом". Что специалисты федерального уровня будут организовывать участие горожан? Зачем тогда все эти специалисты разных уровней? Население города 230 тыс., есть шанс попасть в десятку)

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