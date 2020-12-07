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В Дзержинске женщину заживо сожгли ради квартиры

В Дзержинске женщину заживо сожгли ради квартиры
Фото: old.riakursk.ru

В Дзержинске Нижегородской области чёрные риелторы жестоко убили 43-летнюю женщину. Они претендовали на квартиру мужчины, с которым она встречалась, сообщает «Московский комсомолец».

«ВКонтакте» на странице сообщества «Плохие Новости Дзержинск» сообщается, что пара чёрных риелторов начала спаивать мужчину с целью переписать на себя его квартиру. Но вскоре подозреваемые решили, что подруга хозяина может помешать их планам.

Они пригласили женщину к застолью, во время которого заявили, что их друг якобы застрял на дороге. В итоге женщина согласилась поехать вместе с ними и помочь ему.

По пути они заехали на заправку и залили в канистру бензин. Затем подозреваемые остановили машину в безлюдном месте, избили свою жертву, облили ее бензином и подожгли. Женщина осталась жива и смогла выйти на дорогу. Её доставили в больницу с ожогами 70 процентов тела, но врачи не смогли её спасти.

У погибшей осталось двое детей. Подозреваемые задержаны.

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#криминал #происшествия

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