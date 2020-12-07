У амурчанина из кармана куртки украли полмиллиона рублей

Житель областного центра обратился в полицию и рассказал о краже 500 тысяч рублей. Мужчина 24-х лет снял в банкомате деньги на покупку машины и положил их в карман куртки. По возвращении домой верхнюю одежду повесил на вешалку, откуда её и забрал случайно родственник.

В тот же день у родственника была встреча с незнакомым гражданином по поводу распила дров. После этой встречи у него пропали деньги из куртки и телефон.

После обращения пострадавшего в отдел полиции сотрудники правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Специалисты уголовного розыска выяснили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый благовещенец 34 лет. Его задержали и доставили в дежурную часть.

Похищенную сумму мужчина потратил, в том числе расплатился со своими долгами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей.