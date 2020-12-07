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сегодня, 19:02 7

У амурчанина из кармана куртки украли полмиллиона рублей

У амурчанина из кармана куртки украли полмиллиона рублей
Фото: pixabay.com

Житель областного центра обратился в полицию и рассказал о краже 500 тысяч рублей. Мужчина 24-х лет снял в банкомате деньги на покупку машины и положил их в карман куртки. По возвращении домой верхнюю одежду повесил на вешалку, откуда её и забрал случайно родственник.

В тот же день у родственника была встреча с незнакомым гражданином по поводу распила дров. После этой встречи у него пропали деньги из куртки и телефон.

После обращения пострадавшего в отдел полиции сотрудники правопорядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Специалисты уголовного розыска выяснили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый благовещенец 34 лет. Его задержали и доставили в дежурную часть.

Похищенную сумму мужчина потратил, в том числе расплатился со своими долгами. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина находится под стражей.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    2 часа назад

    Богатый видно потерпевший, раз тако легкомысленное отношение к денежным знакам.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    представляю как воровайка обрадовался рыжему прессу

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Это же сколько длились эти мероприятия, если мужчина успел потратить пол ляма денег? Или дурное дело не хитрое?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Нищий какой-то. Ну что за машина за полляма? Лада-Приора?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    А денежки то тю-тю. Бабай унес.(с)

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    пазнакомлюсь с маладым человеком(юношей или девушкой)каторые носят в кармахах 500 тыщ и более руб(долларов, юаней, футов и фунтоф.накрайняк можно иены). абищаю больше половины не брать.

  • Rotan

    Rotan
    30 минут назад

    Дана тебе надо с Димонсом замутить, это для него 500000 рублей не деньги

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