Министр здравоохранения РФ предложил ввести ограничения на перемещения внутри страны

— Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой, — сказал министр.

Таким образом, по его словам, ситуация с ограничениями должна будет сохраняться до начала всеобщей вакцинации.

Между тем в Приамурье ужесточают карантинные меры в связи с коронавирусом. Запрещено присутствие родителей и аниматоров на новогодних утренниках. Порядка 2,5 тысячи амурчан переведены на дистанционную работу, продлён период самоизоляции для людей старше 65 лет.