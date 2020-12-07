Министр здравоохранения РФ предложил ввести ограничения на перемещения внутри страны
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии. По его словам, эти ограничения целесообразно сохранять до момента, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств, сообщает ТАСС.
— Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой, — сказал министр.
Таким образом, по его словам, ситуация с ограничениями должна будет сохраняться до начала всеобщей вакцинации.
Между тем в Приамурье ужесточают карантинные меры в связи с коронавирусом. Запрещено присутствие родителей и аниматоров на новогодних утренниках. Порядка 2,5 тысячи амурчан переведены на дистанционную работу, продлён период самоизоляции для людей старше 65 лет.
Просмотров всего: 127
#коронавирус #здоровье #медицина #российская власть