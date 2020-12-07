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7декабря
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сегодня, 18:36 1

Министр здравоохранения РФ предложил ввести ограничения на перемещения внутри страны

Министр здравоохранения РФ предложил ввести ограничения на перемещения внутри страны
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил обсудить ограничения на передвижение между регионами из-за пандемии. По его словам, эти ограничения целесообразно сохранять до момента, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств, сообщает ТАСС.

— Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы. До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придётся использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой, — сказал министр.

Таким образом, по его словам, ситуация с ограничениями должна будет сохраняться до начала всеобщей вакцинации.

Между тем в Приамурье ужесточают карантинные меры в связи с коронавирусом. Запрещено присутствие родителей и аниматоров на новогодних утренниках. Порядка 2,5 тысячи амурчан переведены на дистанционную работу, продлён период самоизоляции для людей старше 65 лет.

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#коронавирус #здоровье #медицина #российская власть

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    39 секунд назад

    Повод возвести границы между регионами? Нормальное предложение. А между странами границы открыть. Что останется от России?

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