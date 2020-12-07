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Блогеру Reeflay назначили психиатрическую экспертизу

Блогеру Reeflay назначили психиатрическую экспертизу
Фото: tass.ru

Блогеру Стасу Решетникову, во время прямого эфира которого умерла девушка, следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что дело блогера Reeflay может пополниться новыми эпизодами.

Собеседник агентства сообщил, что следствие в ближайшее время отправит Стаса Решетникова для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.

Источник рассказал, что следователи обнаружили и изъяли у Решетникова данные из компьютера, с флэш-накопителей и мобильного телефона. По словам собеседника, дело может пополниться новыми эпизодами.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проводит экспертизы по делу.

2 декабря блогер Reeflay вёл из дома онлайн-трансляцию, в которой было видно его 27-летнюю подругу, лежащую на полу. Позже он перенес её на диван и пытался привести в чувство, но девушка в этот момент была уже мертва. Решетников вызвал скорую помощь и полицию. Он вышел из эфира только после того, как они приехали и констатировали смерть девушки. Блогер заявил, что она принимала наркотики, и отрицает свою причастность к её смерти.

4 декабря суд Подмосковья арестовал Решетникова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

YouTube удалил аккаунт Решетникова, а также записи его трансляций.

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#интернет #происшествия #суды

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