Блогеру Reeflay назначили психиатрическую экспертизу
Блогеру Стасу Решетникову, во время прямого эфира которого умерла девушка, следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что дело блогера Reeflay может пополниться новыми эпизодами.
Собеседник агентства сообщил, что следствие в ближайшее время отправит Стаса Решетникова для прохождения психолого-психиатрической экспертизы.
Источник рассказал, что следователи обнаружили и изъяли у Решетникова данные из компьютера, с флэш-накопителей и мобильного телефона. По словам собеседника, дело может пополниться новыми эпизодами.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проводит экспертизы по делу.
2 декабря блогер Reeflay вёл из дома онлайн-трансляцию, в которой было видно его 27-летнюю подругу, лежащую на полу. Позже он перенес её на диван и пытался привести в чувство, но девушка в этот момент была уже мертва. Решетников вызвал скорую помощь и полицию. Он вышел из эфира только после того, как они приехали и констатировали смерть девушки. Блогер заявил, что она принимала наркотики, и отрицает свою причастность к её смерти.
4 декабря суд Подмосковья арестовал Решетникова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.
YouTube удалил аккаунт Решетникова, а также записи его трансляций.
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