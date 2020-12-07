Василий Орлов: «Переоценить вклад волонтёров в развитие общества невозможно»

За губернаторскую премию среди лидеров добровольческого движения поборются 94 волонтёра. Победителей будут определять в 22 номинациях, каждый получит по 20 тысяч рублей. Премиями добровольцев будут поощрять впервые, по инициативе общественника, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первыми премиями лидеров добровольческого движения Приамурья наградят уже в декабре. Всего на поощрение из областного бюджета выделили 440 тысяч рублей.

— Переоценить вклад волонтеров в развитие общества невозможно. В этом плане показательным стал период пандемии. Мы учредили специальную премию для добровольцев — так мы подчеркиваем значимость их работы и благодарим за большую помощь, — отметил Василий Орлов.

По словам главы региона, более тысячи волонтеров помогали пожилым людям, которые находились на самоизоляции, покупали продукты, доставляли лекарства. Сейчас добровольцы работают в кол-центрах и на горячих линиях 112 и 122, а волонтеры-медики оказывают помощь врачам в госпиталях.

Чтобы определить получателей премии, в минобре Приамурья проводят конкурсный отбор.