В Благовещенске успели испортить ледовые скульптуры монетами

На набережной Амура в Благовещенске недавно появились ледовые фигуры. Горожане уже успели наклеить монеты на Винни Пуха и медвежонка из мультфильма «Трям! Здравствуйте!». Теперь их придётся реставрировать, сообщает пресс-служба мэрии.

— Каждый год одно и то же. Кто-то клеит монеты на скульптуры, кто-то – собирает. Перед сдачей работ придётся всё реставрировать, очищать скульптуры от монет стамесками, — рассказал автор ледовых фигур Алексей Сидоров.

Напомним, что в 2015 году по инициативе мэра Валентины Калиты в зимнем городке создали специальную ледовую фигуру для приклеивания монет. В январе этого года двое подростков разбили 17 ледовых фигур на площади, хулиганов задержали. Вскоре они принесли извинения. Примерно в то же время двое ребят сломали рога праздничным оленям в Свободном.