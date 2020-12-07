147 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Приамурье

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки вирус был обнаружен у 147 пациентов.

— У 116 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (79 процентов), у 13 – бессимптомно (9 процентов), у 18 – в виде пневмонии (12 процентов), — уточнили в ведомстве.

Эпидемиологи отмечают снижение темпов прироста заболеваемости до 1,2 процента. Месяц назад он достигал значений в 1,5 процента.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 12 284 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 10 304 пациента, 98 — скончались.