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сегодня, 16:50 1

147 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Приамурье

147 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Приамурье
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки вирус был обнаружен у 147 пациентов.

— У 116 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (79 процентов), у 13 – бессимптомно (9 процентов), у 18 – в виде пневмонии (12 процентов), — уточнили в ведомстве.

Эпидемиологи отмечают снижение темпов прироста заболеваемости до 1,2 процента. Месяц назад он достигал значений в 1,5 процента.

В общей сложности с начала пандемии в регионе зафиксировано 12 284 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 10 304 пациента, 98 — скончались.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    ой да хватит врать

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